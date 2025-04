Der XTB Morgenticker (09.04.2025)

Die Märkte reagieren mit einer weiteren Verkaufswelle auf die Einführung von umfassenden Zöllen in Höhe von 104 % auf Importe aus China, die heute, US Eastern Time, offiziell in Kraft getreten sind.

Die Hoffnungen auf eine Intervention Pekings in letzter Minute sind geschwunden, was die harte Haltung Chinas gegenüber Trumps aggressiver Handelspolitik bestätigt.

Die US-Aktienindex-Futures sind heute um 2,00 % gesunken und nähern sich den Tiefstständen vom Montag. Der USDIDX -Dollarindex ist um 0,70 % gesunken, während Gold um 1,20 % auf 3020 USD pro Unze zulegt.

-Dollarindex ist um 0,70 % gesunken, während um 1,20 % auf 3020 USD pro Unze zulegt. Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen Verluste von 1,50–3,00 %, mit Ausnahme der chinesischen Indizes, die sich um 2,00–3,00 % erholen. Die Erholung ist jedoch nur bei CFD-Kontrakten sichtbar, da die Kassaindizes zwischen 1,50–2,00 % verlieren.

Die People's Bank of China hat erneut einen niedrigeren inländischen Wechselkurs für den Yuan festgelegt und ihn damit auf den niedrigsten Stand seit 2007 gedrückt. Die PBOC hat in den letzten Tagen eine allmähliche Abwertung des Yuan zugelassen, um die Auswirkungen der US-Zölle abzumildern.

Trump kündigte an, dass der lang erwartete Zoll auf Arzneimittel unvermeidlich sei, und bezeichnete ihn als „entscheidend“.

Trump beschuldigte China, den Yuan absichtlich zu schwächen, um die Auswirkungen der US-Zölle zu minimieren. Er glaubt, dass dies Teil der Strategie Pekings ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte angesichts der eskalierenden Handelsspannungen aufrechtzuerhalten.

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, nahm eine vorsichtige Haltung ein und deutete an, dass sich die Zentralbank in Bezug auf die breiteren Auswirkungen der Zölle in einer abwartenden Haltung befindet. Unterdessen bereiten sich japanische Beamte auf direkte Gespräche mit US-Vertretern in Washington vor.

Die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand, RBNZ) senkte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,5 % und begründete dies mit der wachsenden globalen Unsicherheit. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen.

Aus dem Sitzungsprotokoll geht hervor, dass die RBNZ die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen sieht, falls sich die Bedingungen des Welthandels verschlechtern sollten. Es wurde auf die unklaren Auswirkungen der Zölle auf die Inflation hingewiesen.

Als Reaktion auf die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf importierte Fahrzeuge und Teile durch die USA kündigte Südkorea ein Unterstützungspaket für seine Automobilindustrie an.

Südkorea senkte die Kfz-Steuer bis Mitte 2025 von 5 % auf 3,5 % und erhöhte die Subventionen für Elektrofahrzeuge von 20–40 % auf 30–80 %, wobei diese bis zum Jahresende verlängert werden. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, einheimische Autohersteller zu schützen und die Nachfrage aufrechtzuerhalten.

Fitch Ratings prognostiziert, dass die neuen Zölle die Einnahmen der US-Regierung vorübergehend um bis zu 800 Milliarden Dollar erhöhen und den effektiven Zollsatz auf 25 % anheben könnten. Die Agentur warnt jedoch davor, dass die langfristigen wirtschaftlichen Kosten diese Gewinne überwiegen könnten.

Fitch äußerte Bedenken, dass höhere Importkosten die Verbraucherausgaben und Unternehmensinvestitionen einschränken könnten. Dies könnte das gesamtwirtschaftliche Wachstum verlangsamen.

