Der XTB Morgenticker (09.05.2025)

Die Marktvolatilität ist in der ersten Tageshälfte begrenzt. Die Indizes in China bewegen sich im Trading zwischen -0,10 % und 0,40 %. Der australische AUS200.cash erholt sich dank besserer Exportdaten aus China um 0,45 %, der japanische JP225 legt um 0,07 % zu und der SG20.cash aus Singapur gewinnt 0,95 %.

An diesem Wochenende finden in der Schweiz hochrangige Handelsgespräche zwischen den USA und China statt. Es handelt sich um die ersten Gespräche dieser Art seit Monaten, die als wichtige Gelegenheit zur Deeskalation des Handelskriegs angesehen werden. Chinesische Regierungsvertreter haben sich im Vorfeld der Gespräche zurückhaltend geäußert, sodass die Erwartungen gering sind.

US-Handelsminister Lutnick sagte, dass die Verhandlungen mit Japan und Südkorea länger dauern werden als die Vereinbarung mit Großbritannien. Er betonte, dass ein Zollsatz von 10 % das beste Szenario sei, das andere Länder erwarten können. Länder mit Handelsdefiziten werden wahrscheinlich mit höheren Sätzen konfrontiert sein. Die USA geben Verhandlungen mit großen asiatischen Volkswirtschaften Vorrang.

Die chinesischen Exporte stiegen im April um 8,1 % gegenüber dem Vorjahr und übertrafen damit die Prognose von 1,9 %, was auf beschleunigte Lieferungen vor Inkrafttreten der Zölle zurückzuführen ist. Die Importe gingen nur um 0,2 % zurück und lagen damit besser als erwartet, deuten jedoch weiterhin auf eine schwache Binnennachfrage hin. Der Gesamtwert des Handels belief sich von Januar bis April auf 14,14 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exportleistung bleibt regional uneinheitlich.

Trotz des allgemeinen Exportwachstums gingen die Lieferungen in die USA von März bis April um fast 18 % zurück. Chinesische Exporteure scheinen ihre Waren über Vietnam und andere Länder umzuleiten. Diese Taktik, bekannt als „Origin Washing“, hilft, direkte Zölle zu umgehen.

Vizeaußenministerin Hua Chunying erklärte, China habe „keine Angst“ vor US-Zöllen und bezeichnete die US-Politik als nicht nachhaltig. Die Erklärung soll vor den Gesprächen in der Schweiz Stärke signalisieren. China deutet an, dass es nicht so leicht nachgeben wird. Dies könnte es für beide Seiten schwieriger machen, eine Einigung zu erzielen.

Die Reallöhne in Japan sind im März um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies ist der größte Rückgang seit zwei Jahren und der dritte Rückgang in Folge. Die Überstundenzuschläge sanken um 1,1 %, was auf eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit hindeutet. Trotz steigender Nominallöhne schrumpft das Realeinkommen.

Die Ausgaben der privaten Haushalte in Japan stiegen im März um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr und lagen damit weit über den Prognosen von 0,2 %. Das Wachstum gegenüber dem Vormonat betrug 0,4 %. Regierungsvertreter sehen erste Anzeichen für eine Erholung des Konsums. Die Ausgaben für lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel bleiben jedoch begrenzt.

Der Handelsberater des Weißen Hauses, Navarro, bestätigte, dass die Zölle auf Stahl und Aluminium bestehen bleiben. Dies unterstreicht, dass das umfassendere Zollregime nicht zurückgenommen wird. Damit sind die Hoffnungen auf eine vollständige Normalisierung des Handels begrenzt. Der Stahl- und der Industriesektor bleiben dem Protektionismus ausgesetzt.

Finanzminister Bessent unterstützt eine Entspannung der Beziehungen zu China, befürwortet aber auch Trumps Plan, die Steuern für Spitzenverdiener zu erhöhen. Er betonte, dass Trump die endgültigen Handelsabkommen genehmigen werde. Trotz der laufenden Gespräche sind die meisten Vereinbarungen noch nicht endgültig abgeschlossen.

Bitcoin näherte sich angesichts der weltweit steigenden Liquidität und der fortschreitenden Regulierung digitaler Vermögenswerte in den USA der Marke von 104.000 USD.

