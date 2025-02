Der XTB Morgenticker(10.02.2025)

Die asiatischen Märkte zeigten eine gemischte Performance, nachdem Trump neue Zölle in Höhe von 25 % auf alle Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt hatte. Der Hang Seng stieg um 1,5 %, angeführt von Technologieaktien, während der chinesische Shanghai Composite um 0,4 % zulegte. Der japanische Nikkei gab um 0,1 % nach und der australische ASX 200 fiel um 0,4 %.

Zu Trumps jüngsten Handelsmaßnahmen gehören Pläne für gegenseitige Zölle, die den von jedem Land erhobenen Sätzen entsprechen und am Dienstag oder Mittwoch bekannt gegeben werden sollen. Die EU warnte, sie sei bereit, „innerhalb einer Stunde" zu reagieren, während Kanada, der größte Aluminiumlieferant der USA, Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf integrierte Lieferketten äußerte.

Chinesische Technologieaktien legten trotz der eskalierenden Handelsspannungen zu, wobei Baidu um 3,5 % und Alibaba um über 4 % zulegten. Peking bereitet Berichten zufolge Vergeltungsmaßnahmen vor, die sich gegen große US-Technologieunternehmen richten und kartellrechtliche Untersuchungen beinhalten, wobei Apple , Nvidia , Broadcom und Synopsys möglicherweise im Fokus stehen.

Der Dollar legte um 0,2 % zu, da die Märkte angesichts zollbedingter Inflationssorgen von einer langsameren Senkung der Fed-Zinsen ausgingen. Der japanische Yen fiel trotz der jüngsten aggressiven Kommentare der BOJ um 0,4 % auf 151,98, während der Yuan auf ein Drei-Wochen-Tief von über 7,3 pro Dollar fiel.

Die Ölpreise stiegen leicht an, wobei Brent bei 75,06 $ und WTI bei 71,40 $ lagen und damit den dreiwöchigen Rückgang beendeten. Gold näherte sich mit fast 2.881 $ pro Unze einem Rekordhoch, da die gestiegenen Handelsspannungen die Nachfrage nach sicheren Häfen ankurbelten. Die chinesische Zentralbank setzte ihre Goldkäufe den dritten Monat in Folge fort.

Japan verzeichnete 2024 einen Rekordüberschuss in der Leistungsbilanz von 29,3 Billionen Yen (193 Milliarden US-Dollar), was auf hohe Investitionsrenditen im Ausland bei gleichzeitig schwachem Yen zurückzuführen ist. Sowohl die Handels- als auch die Dienstleistungsbilanz blieben jedoch defizitär.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aussagen, wobei sich die Märkte auf seine Ansichten zu den Auswirkungen der Handelspolitik und den Inflationsaussichten konzentrieren werden. Die Veröffentlichung der VPI-Daten für Januar fällt mit seinem zweiten Tag der Anhörung zusammen.

