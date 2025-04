Der XTB Morgenticker (10.04.2025)

Die Wall Street legte am Ende des gestrigen Handelstages zu, nachdem Donald Trump die meisten Vergeltungszölle während der Verhandlungen für 90 Tage ausgesetzt hatte. Der Nasdaq (+12,15 %), der S&P 500 (+9,5 %), der DJIA (+7,9 %) und der Russell 2000 (+8,65 %) verzeichneten alle historische Tagesgewinne.

(+12,15 %), der (+9,5 %), der (+7,9 %) und der (+8,65 %) verzeichneten alle historische Tagesgewinne. Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum folgen der Erholung der Wall Street. Der japanische Nikkei 225 führt die Gewinne an (+8,5 %), gefolgt vom südkoreanischen Kospi (+5,85 %) und dem australischen S&P/ASX 200 (+4,5 %).

führt die Gewinne an (+8,5 %), gefolgt vom südkoreanischen (+5,85 %) und dem australischen (+4,5 %). Eine besonders starke Erholung ist bei den Zulieferern des amerikanischen Technologiegiganten Apple (AAPL.US) zu beobachten, darunter Panasonic (+13 %), Sharp (+15 %) und AAC Technologies (+23 %).

zu beobachten, darunter Panasonic (+13 %), Sharp (+15 %) und AAC Technologies (+23 %). In China sind die Gewinne bescheidener ( HSCEI : +2,2 %; Shanghai SE Composite : +1 %), obwohl die Anleger optimistisch sind, was die neuen Konjunkturmaßnahmen angeht, die heute von der chinesischen Führung diskutiert werden sollen.

: +2,2 %; : +1 %), obwohl die Anleger optimistisch sind, was die neuen Konjunkturmaßnahmen angeht, die heute von der chinesischen Führung diskutiert werden sollen. Der drakonische Zollsatz von 125 % auf China bleibt bestehen, obwohl Trump erklärte, er könne sich „keine weiteren Erhöhungen gegenüber China vorstellen“.

Chinas Deflation hält an – die Verbraucherpreise fielen im Jahresvergleich um 0,1 % (Prognose: +0,1 %, zuvor: -0,7 %), während der Erzeugerpreisindex im Jahresvergleich auf -2,5 % fiel (Prognose: -2,3 %, zuvor: -2,2 %).

Auf dem Devisenmarkt erfährt der Dollar nach der Ankündigung der „Zoll-Schonfrist“ eine Korrektur ( USDIDX : -0,3 %). Die stärksten Gewinne verzeichnen die Währungen der Antipoden ( NZDUSD : +0,9 %, AUDUSD : +0,6 %) und der Yen ( USDJPY : -0,85 %). Auch der Euro und das britische Pfund legen um etwa 0,4 % zu.

: -0,3 %). Die stärksten Gewinne verzeichnen die Währungen der Antipoden ( : +0,9 %, : +0,6 %) und der Yen ( : -0,85 %). Auch der Euro und das britische Pfund legen um etwa 0,4 % zu. Edelmetalle erholen sich zusammen mit der allgemeinen Stimmung. Gold ist um 1,15 % auf 3.118 $ pro Unze gestiegen, während Silber um 0,5 % auf 31,18 $ pro Unze zulegt.

ist um 1,15 % auf 3.118 $ pro Unze gestiegen, während um 0,5 % auf 31,18 $ pro Unze zulegt. Die Brent- und WTI-Rohöl-Futures verlieren weiter an Wert, und zwar um 1,45 % bzw. 1,3 %. NATGAS ist ebenfalls um 1 % gesunken.

verlieren weiter an Wert, und zwar um 1,45 % bzw. 1,3 %. ist ebenfalls um 1 % gesunken. Wichtige Kryptowährungen verlieren nach der gestrigen Erholung an Schwung. Bitcoin ist um 1,3 % auf 82.100 $ gefallen, während Ethereum um 3,26 % auf 1.616 $ gefallen ist. Die Kontrakte für Dogecoin (-3,8 %), Ripple (-3,3 %), Chainlink (-2,5 %) und Solana (-2,8 %) sind ebenfalls rückläufig.

Die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung des Tages werden die Inflationsdaten des US-Verbraucherpreisindex sein.

