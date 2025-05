Die US-Indizes gaben am Freitag angesichts der Erwartungen hinsichtlich der Handelsgespräche zwischen China und den USA nach ( DJIA : -0,3 %, S&P 500 : -0,07 %, Russell 2000 : -0,16 %, Nasdaq unverändert).

: -0,3 %, : -0,07 %, : -0,16 %, unverändert). Nach einem Verhandlungswochenende in Genf gab keine der beiden Seiten konkrete Entscheidungen bekannt. Dennoch sorgen Äußerungen des chinesischen Premierministers über einen „wichtigen ersten Schritt“ und des US-Finanzministers über „bedeutende Fortschritte“ für Optimismus im frühen Handel. Scott Bessent kündigte an, dass heute eine gemeinsame Erklärung zu diesem Thema veröffentlicht werde.

Wladimir Putin schlug vor, die Friedensgespräche mit der Ukraine am 15. Mai in Istanbul ohne Vorbedingungen wieder aufzunehmen. Wolodymyr Selenskyj antwortete, er werde persönlich in der türkischen Hauptstadt auf den russischen Präsidenten warten.

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum starten mit Gewinnen in die Woche. Zulegten konnten der chinesische HSCEI (+0,8 %), der japanische Nikkei 225 (+0,2 %), der koreanische Kospi (+0,7 %) und der australische S&P/ASX 200 (+0,15 %).

(+0,8 %), der japanische (+0,2 %), der koreanische (+0,7 %) und der australische (+0,15 %). Der indische Blue-Chip-Index Nifty 50 erholte sich nach der Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Indien und Pakistan um fast 3 %. Die Friedensgespräche wurden von der US-Regierung vermittelt.

erholte sich nach der Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Indien und Pakistan um fast 3 %. Die Friedensgespräche wurden von der US-Regierung vermittelt. Die CPI-Inflation in China blieb im April wie prognostiziert bei -0,1 %. Der PPI fiel stärker als erwartet von -2,5 % auf -2,7 % (Prognose: -2,6 %).

Pharmakonzerne im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen Verluste, nachdem Donald Trump angekündigt hat, eine Verordnung zu unterzeichnen, wonach Medikamente in den USA zum niedrigsten Preis verkauft werden müssen, der von einem anderen Land oder Anbieter angeboten wird. Der Präsident prognostiziert Preissenkungen von 30 bis 80 %, Experten bezweifeln jedoch die Durchführbarkeit (rechtliche Möglichkeiten) einer solchen Maßnahme.

Auf dem Devisenmarkt: Der US-Dollar legt gegenüber „sicheren Hafenwährungen“ wie dem Yen und dem Franken zu ( USDJPY : +0,45 %, USDCHF : +0,38 %). Der Euro steht aufgrund des Optimismus bei den US-Index-Futures unter Druck ( EURUSD : -0,22 % auf 1,1225), und auch das Pfund gibt nach ( GBPUSD : -0,2 %). Die Währungen der Antipoden legen zu ( AUDUSD , NZDUSD : +0,25 %).

: +0,45 %, : +0,38 %). Der Euro steht aufgrund des Optimismus bei den US-Index-Futures unter Druck ( : -0,22 % auf 1,1225), und auch das Pfund gibt nach ( : -0,2 %). Die Währungen der Antipoden legen zu ( , : +0,25 %). Gold gibt aufgrund von Anzeichen einer geopolitischen Stabilisierung und einer erhöhten Risikobereitschaft nach (-1,5 % auf 3.275 USD pro Unze), gefolgt von Silber (-1,05 % auf 38,82 USD pro Unze).

gibt aufgrund von Anzeichen einer geopolitischen Stabilisierung und einer erhöhten Risikobereitschaft nach (-1,5 % auf 3.275 USD pro Unze), gefolgt von (-1,05 % auf 38,82 USD pro Unze). Brent - und WTI - Rohöl legen aufgrund der Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelskrieg zwischen China und den USA um 0,6 % bzw. 0,65 % zu.

Kryptowährungen durchlaufen eine Korrektur: Bitcoin verliert 0,5 % auf 103.780 $ und Ethereum gibt um 0,6 % auf 2.495 $ nach.

