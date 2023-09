Die Indizes an der Wall Street schlossen gestern mit Gewinnen, wobei der Nasdaq aufgrund von Zuwächsen bei Technologieunternehmen um mehr als 1 % zulegte. Der S&P 500 und der Dow Jones legten um 0,67 % bzw. 0,25 % zu, was darauf hindeutet, dass die Anleger zwar "Tech-Aktien" anhäufen, sich aber über die künftige Gesundheit vieler zyklischer und konventioneller Branchen unsicher sind

Die Stimmung an den asiatisch-pazifischen Märkten ist heute gemischt - der Nikkei stieg um 0,68%, der Kospi verlor 0,61%, die Indizes in China schlossen leicht unter dem Strich, der Hang Seng verlor 0,15%, aber an den Futures sehen wir bereits leichte Anstiege

Die niederländische VPI-Inflation lag bei 3% gegenüber 4,6% zuvor, mit einem Anstieg von 0,4% im Monatsvergleich gegenüber 1% zuvor

Die Verbraucherstimmung in Österreich ist erneut gesunken, und zwar um 1,5 % im Jahresvergleich gegenüber zuvor 0,5 %. Der NAB-Investorenvertrauensindex blieb mit 2 Punkten gegenüber den vorherigen Daten unverändert, aber der Index der Geschäftserwartungen stieg von 10 auf 13 Punkte. Der CEO von JP Morgan, Jaimie Dimon, zeigte sich zuversichtlich, dass die Wirtschaft vor größeren Problemen stehen könnte, als viele derzeit annehmen;

Die Umfrage der New Yorker Fed für August zeigte, dass die Erwartungen für das Wachstum der Immobilienpreise auf einem Rekordhoch seit Juli 2022 liegen, obwohl die Befragten angaben, dass die Kreditvergabe deutlich schwieriger ist.

Die US-Inflationserwartungen für einen Zeitraum von drei Jahren gingen auf 2,8% zurück, gegenüber 2,9% zuvor. Die 5-Jahres-Inflationserwartungen stiegen um 0,1% und lagen bei 3% gegenüber 2,9% im Juli.

Im Anschluss an die gestrige Nachricht über die Verstärkung der handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Vietnam erörterte Minister Raimondo mit japanischen Vertretern die gegenseitige Handelspolitik. Diese Informationen ergänzten die Botschaft der letzten Tage, die auf eine anhaltende Krise zwischen Washington und Peking hinweist

Der U.S. Dollar Index ( USDIDX ) ist heute wieder gestiegen, unterstützt durch steigende Renditen, während der EURUSD fiel - trotz der Kommentare des CEO von Barclays, der sich zuversichtlich zeigte, dass die Fed am Ende ihrer Straffungspolitik steht.

Am Devisenmarkt ist eine höhere Volatilität für den USDNOK zu verzeichnen, wobei das Paar um fast 0,35% ansteigt. Brent - und WTI -Rohöl legen derzeit zwischen 0,3 und 0,4% zu, während die Erdgas -Kontrakte um 0,15% leicht zulegen.

Der Kryptowährungsmarkt erlebt eine leichte Stimmungsverbesserung nach den gestrigen Ausverkäufen, die hauptsächlich Altcoins betrafen. Bitcoin kostet ausnahmslos $25.700 und verlängert die Periode der trockenen Volatilität erneut Obwohl EURUSD versucht hat, sich von den jüngsten Rückgängen zu erholen, handelt er immer noch unterhalb des Aufwärtstrendkanals und der wichtigsten gleitenden Durchschnitte, was möglicherweise auf ein Basisszenario weiterer Schwäche für die europäische Währung auf mittlere Sicht hindeutet - bis die Bullen wieder Niveaus über 1,08 erreichen.

