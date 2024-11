Der XTB Morgenticker (12.11.2024)

Der Wochenbeginn an den internationalen Finanzmärkten war durchweg von enormen Kursgewinnen im Kryptowährungssektor geprägt.

Bitcoin wird derzeit bei 89.000 US-Dollar gehandelt, ein neuer historischer Höchststand, und Ethereum wird in der 3300-Dollar-Zone gehandelt, dem höchsten Stand seit Juli dieses Jahres. Allerdings haben diese wichtigen Kryptowährungen heute Morgen ihren Aufwärtstrend verlangsamt und werden in der Nähe der Schlusskurse von gestern gehandelt. Erinnern wir uns daran, dass Bitcoin gestern um bis zu 10 % gehandelt wurde.

Unter den anderen Kryptowährungen sticht Dogecoin besonders hervor, da er heute um 25 % zulegte.

besonders hervor, da er heute um 25 % zulegte. Der Makrokalender für die heutige Sitzung enthält mehrere interessante Veröffentlichungen. Dazu gehören die deutschen Inflationsdaten, ein Bericht vom britischen Arbeitsmarkt, ZEW-Daten aus Deutschland und eine Reihe von Reden von Fed-Bankern am Abend.

Die asiatischen Märkte verzeichnen heute überwiegend Rückgänge. Eine Kombination aus einem unsicheren wirtschaftlichen Hintergrund in China, wo der Markt immer noch auf eine echte Verbesserung durch die bestehenden Konjunkturprogramme wartet, und Bedenken hinsichtlich der hohen Zölle, die dem chinesischen Handel auferlegt wurden, lassen die wichtigsten Aktienindizes der Region sinken. Der Hang Seng verliert derzeit mehr als 3 %, der Nikkei 225 ist um 0,6 % gesunken und der koreanische KOSPI verliert fast 1,9 %.

In China sind neue Informationen über mögliche weitere Regulierungen aufgetaucht. Die örtlichen Behörden arbeiten an einem Vorschlag, der es Großstädten wie Shanghai und Peking ermöglichen würde, die Grunderwerbssteuer für Immobilienkäufer auf nur 1 % zu senken, verglichen mit dem aktuellen Satz von bis zu 3 %.

Das Verbrauchervertrauen in Australien stieg im November, da die Verbraucher an die Zinssenkungen der RBA und deren Auswirkungen auf den Markt glaubten. Auch das Vertrauen der Unternehmen stieg in der Geschäftsumfrage der National Australia Bank vom Oktober. Die Geschäftsbedingungen blieben jedoch unverändert.

