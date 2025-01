Der XTB Morgenticker (13.01.2025)

Die Indizes aus der Asien-Pazifik-Region werden schwächer gehandelt und reagieren damit auf die Rückgänge am US-Aktienmarkt am Freitag nach den starken Beschäftigungsdaten – NFP.

Die Indizes aus China sind der einzige Markt, der während des Handelstages keine größeren Veränderungen verzeichnet. CH50cash , CHN.cash und HK.cash werden um 0,0 % gehandelt.

, und werden um 0,0 % gehandelt. Der japanische Aktienmarkt verzeichnet Rückgänge. Der JP225 -Index ist um 0,95 % auf 38.420 Punkte gesunken. Der SG20cash aus Singapur verliert 0,22 % und der AU200cash aus Australien 0,59 %.

-Index ist um 0,95 % auf 38.420 Punkte gesunken. Der aus Singapur verliert 0,22 % und der aus Australien 0,59 %. Auch die Futures auf europäische Indizes deuten auf einen schwächeren Beginn des Handelstages hin. Der deutsche DAX ist um 0,30 % gesunken, der UK100 notiert 0,20 % niedriger und der europäische EU50 ist um 0,40 % gesunken.

ist um 0,30 % gesunken, der notiert 0,20 % niedriger und der europäische ist um 0,40 % gesunken. Der Druck auf den Aktienmarkt kommt weiterhin vom erstarkenden Dollar, der heute um weitere 0,20 % auf 109,693 steigt. Dies ist der höchste Stand seit Anfang November 2022. Der Druck wird auch durch die Renditen von US-Staatsanleihen erhöht. Heute steigen die Renditen für 10-jährige Anleihen auf 4,76 %, den höchsten Stand seit Oktober 2023.

Infolgedessen vertiefen die US-Index-Futures die Verluste der letzten Woche im ersten Teil des Tages.

Philip Lane, Chefökonom und Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), sagte, dass die EZB für 2025 eine wirtschaftliche Erholung in Europa und eine Verbesserung des Konsums erwartet. Er fügte hinzu, dass eine weitere geldpolitische Lockerung durch die Bank wahrscheinlich sei.

Genau diese Divergenz in der Geldpolitik der EZB und der Fed ist der Grund für den weiteren Rückgang des EURUSD , der heute 0,30 % auf 1,02171 verliert. Der Euro bleibt heute eine der schwächeren Währungen, während der Dollar zu den stärkeren gehört.

, der heute 0,30 % auf 1,02171 verliert. Der Euro bleibt heute eine der schwächeren Währungen, während der Dollar zu den stärkeren gehört. Der wichtigste Bericht in dieser Woche wird der US-Verbraucherpreisindex am Mittwoch sein. Derzeit gehen die Erwartungen der Analysten von einem weiteren Anstieg im Vergleich zum Novemberbericht aus. Ein höherer Inflationswert könnte ein weiterer Katalysator für die Aufrechterhaltung der aktuellen Marktsituation sein.

Goldman Sachs geht davon aus, dass verschärfte Sanktionen der USA und des Vereinigten Königreichs gegen russisches Öl den Preis auf über 85 USD steigen lassen könnten. Der Öl preis stieg nach der Ankündigung strengerer Sanktionen am Freitag und legte heute um weitere 2,00 % auf 81,33 USD pro Barrel zu.

den Preis auf über 85 USD steigen lassen könnten. Der preis stieg nach der Ankündigung strengerer Sanktionen am Freitag und legte heute um weitere 2,00 % auf 81,33 USD pro Barrel zu. Vor dem starken US-Arbeitsmarktbericht Ende letzter Woche hatten die Anleger die erste Zinssenkung im Juni dieses Jahres und insgesamt sogar die Möglichkeit von zwei 25-Basispunkte-Senkungen im Jahr 2025 eingepreist. Derzeit zeigen Terminkontrakte nur ~26 Basispunkte Zinssenkungen in diesem Jahr, und die Fed würde eine solche Entscheidung erst im 4. Quartal 2025 treffen.

Bitcoin versuchte am Wochenende, sich bei etwa 95.000 USD zu halten. Mit Beginn der neuen Woche wirkte sich die schwächere Stimmung jedoch auch auf den Kurs aus. Derzeit ist Bitcoin um 0,65 % auf 93.800 USD gefallen. 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.