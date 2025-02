Der XTB Morgenticker (13.02.2025)

Die Stimmung am asiatischen Handelstag war sehr gut, da der japanische Nikkei und der chinesische Hang Seng um fast 1,5 % stiegen, während die Wall Street einen Großteil der gestrigen Rückgänge stoppte, was auf den höchsten US-Verbraucherpreisindex seit August 2023 (für Januar) zurückzuführen war. Der Nasdaq 100 machte zum ersten Mal seit November 2024 einen Tagesverlust von mehr als 1 % wieder wett und stieg um 0,12 %; der S&P 500 und der Dow Jones / DJIA schlossen den Handelstag leicht im Minus

machte zum ersten Mal seit November 2024 einen Tagesverlust von mehr als 1 % wieder wett und stieg um 0,12 %; der und der schlossen den Handelstag leicht im Minus Die Aktien von Cisco Systems legten nach den Quartalsergebnissen des Unternehmens um mehr als 6 % zu. Das Unternehmen übertraf die Gewinnprognosen und gab eine höher als erwartete Umsatzprognose ab, während es ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar vorstellte. Die Aktien des Unternehmens werden zum höchsten Stand seit Dezember 2021 gehandelt. Heute werden die wichtigsten Daten für die Märkte um 14:30 Uhr veröffentlicht: die Erzeugerpreisinflation (PPI) und die Arbeitslosenanträge aus den USA.

Der Eurodollar gewinnt dank der Aussicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine und vor allem aufgrund der nachlassenden Besorgnis über die aggressive Handelspolitik der USA. Trump teilte mit, dass er heute eine Order über gegenseitige Zölle mit bestimmten Ländern unterzeichnen werde. Nach der gestrigen Mitteilung des irischen Außenministeriums, in der ein Kontakt auf der transatlantischen Konferenz zitiert wurde, waren die Investoren davon überzeugt, dass eine Einigung und keine Eskalation des Handelskrieges zwischen Europa und den USA immer noch möglich ist

Der Rückgang des USDIDX -Index, der heute mehr als 0,4 % verliert, beflügelt Gold, das um weitere 0,3 % zulegt und wieder über 2915 $ pro Unze steigt. Auch Silber legt zu, wobei Palladium und Platin um fast 1 % steigen

-Index, der heute mehr als 0,4 % verliert, beflügelt Gold, das um weitere 0,3 % zulegt und wieder über 2915 $ pro Unze steigt. Auch Silber legt zu, wobei Palladium und Platin um fast 1 % steigen Die Gaspreise steigen um mehr als 3,5 % auf 3,6 $ pro MMBtu. Der Ölpreis setzt den gestrigen Rückgang aufgrund der laut EIA über den Prognosen liegenden US-Lagerbestände und der Aussicht auf Frieden in der Ukraine fort; Donald Trump teilte mit, dass sowohl Putin als auch Zelenskiy Frieden wollen; er deutete an, dass die Ukraine wahrscheinlich nicht der NATO beitreten und alle verlorenen Gebiete zurückgewinnen wird. Trumps Treffen mit Putin würde in Saudi-Arabien stattfinden

Goolsbee von der Fed bezeichnete die gestrigen Daten als besorgniserregend, betonte jedoch, dass es sich nur um eine Messung handele. Gleichzeitig betonte er, dass, wenn die nachfolgenden Messwerte ähnlich ausfallen, dies ein Beweis dafür sei, dass die Arbeit auf Seiten der Fed noch nicht getan sei.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist gemischt; Bitcoin konnte jedoch einen Großteil der gestrigen Rückgänge wieder wettmachen und wird bei fast 97.000 US-Dollar gehandelt. Der Preis des TRUMP-Tokens steigt stattdessen um bis zu 16 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.