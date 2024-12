Der XTB Morgenticker (13.12.2024)

Asiatische Märkte stürzen nach Verlusten an der Wall Street ab, wobei China die Rückgänge anführt. Der Hang Seng in Hongkong fiel um 1,9 %, der Nikkei in Japan um 1,3 % und der CSI 300 in China um 2 %. Der KOSPI in Südkorea trotzt dem Trend und stieg um 0,3 %.

in Hongkong fiel um 1,9 %, der in Japan um 1,3 % und der in China um 2 %. Der in Südkorea trotzt dem Trend und stieg um 0,3 %. Chinas Zentralkonferenz für Wirtschaftsarbeit enttäuscht Hoffnungen auf Anreize. Staatliche Medien deuten auf ein höheres Defizit und eine lockerere Politik in der Zukunft hin, aber die Märkte halten die Maßnahmen für unzureichend. ANZ erwartet für 2024 ein BIP-Wachstum von 4,9 % und warnt vor Risiken auf dem Immobilienmarkt.

Die SEC nimmt die Untersuchung von Musks Neuralink wieder auf und setzt eine 48-stündige Vergleichsfrist für nicht näher bezeichnete Anklagepunkte fest. Musks Anwalt bezeichnet dies in einem Brief an SEC-Vorsitzenden Gensler als „Schikane“.

Die EZB senkt die Zinsen um 25 Basispunkte, wobei Quellen darauf hinweisen, dass einige Mitglieder eine größere Senkung um 50 Basispunkte befürworteten. Die Märkte preisen eine langsamere Lockerung der Fed im Jahr 2025 ein, da der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen ein 2,5-Wochen-Hoch erreicht.

Der Dollar legt vor der Fed-Sitzung zu, mit einer Wahrscheinlichkeit von 96,4 %, dass es nächste Woche zu einer Senkung um 25 Basispunkte kommt. Die Märkte senken die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Januar angesichts der stagnierenden Inflationsdaten auf 20 %. USDJPY springt auf 152,9, während EURUSD um 1,04635 schwankt.

springt auf 152,9, während um 1,04635 schwankt. Öl stabilisiert sich bei Brent bei 73,48 $ und WTI bei 69,68 $ und steuert auf den ersten wöchentlichen Anstieg seit November zu. IEA erhöht Prognose für Nachfrage im Jahr 2025, warnt aber vor Überschuss.

bei 73,48 $ und bei 69,68 $ und steuert auf den ersten wöchentlichen Anstieg seit November zu. IEA erhöht Prognose für Nachfrage im Jahr 2025, warnt aber vor Überschuss. Gold stabil bei 2.687 $ nach starken Verlusten, behält wöchentliche Gewinne aufgrund geopolitischer Spannungen. Kupfer fällt auf 9.093 $, da Konjunkturpaket in China enttäuscht.

stabil bei 2.687 $ nach starken Verlusten, behält wöchentliche Gewinne aufgrund geopolitischer Spannungen. fällt auf 9.093 $, da Konjunkturpaket in China enttäuscht. Japans Tankan-Umfrage zeigt eine verbesserte Stimmung in der Wirtschaft, aber die Unternehmen sind vorsichtig, was die Aussichten angeht. Erwartet wird, dass die Bank of Japan angesichts der globalen Unsicherheiten nächste Woche die Zinsen beibehält.

Das südkoreanische Parlament bereitet ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon wegen der Verhängung des Kriegsrechts vor. Die politische Unsicherheit belastet die Märkte.

Der Fokus der Märkte verlagert sich auf die Fed-Sitzung nächste Woche, wobei am Freitag wichtige Daten wie das britische BIP und die Industrieproduktion der Eurozone veröffentlicht werden.

