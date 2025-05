Der XTB Morgenticker (14.05.2025)

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum erleben einen uneinheitlichen Handelstag. Japan, Singapur und Australien verzeichnen leichte Verluste, während die chinesischen Indizes aufgrund der verbesserten Beziehungen zwischen den USA und China zulegen. Die Gewinne liegen zwischen 1,10 % und 1,50 %.

Präsident Trump erklärte, dass die Beziehungen zu China „ausgezeichnet“ seien, und bekundete seine Bereitschaft, mit Xi Jinping an einem neuen Abkommen zu arbeiten. Er fügte hinzu, dass die USA versuchen, wieder Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten. Diese Äußerungen erfolgten vor dem Hintergrund anhaltender Handelsunsicherheiten. Konkrete Fortschritte oder neue Vereinbarungen wurden nicht bekannt gegeben.

Trump bekräftigte auch seine Unterstützung für den Iran, betonte jedoch, dass er nicht zulassen werde, dass das Land eine Atommacht werde. Die Erklärung, die er in einem Interview mit Fox abgab, steht im Einklang mit seiner zuvor eingenommenen harten Haltung. Es wurden keine politischen Kursänderungen signalisiert.

Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett sagte, dass derzeit mehr als 25 Handelsabkommen in Vorbereitung seien. Er deutete an, dass eines der Abkommen nach Trumps Rückkehr bekannt gegeben werde. Die Äußerung blieb jedoch vage.

Wie bereits 2016 betrachtet Trump Berichten zufolge die Aktienmarktrenditen als Echtzeit-Barometer für den politischen Erfolg. Da der S&P 500 im Jahr 2025 wieder in den positiven Bereich zurückkehrt, scheinen die Rezessionsängste nachzulassen.

Der japanische Erzeugerpreisindex für April lag mit +0,2 % im Monatsvergleich und +4,0 % im Jahresvergleich im Rahmen der Prognosen. Ein stärkerer Yen trug dazu bei, die importgetriebene Inflation einzudämmen, obwohl die Lebensmittel- und Energiepreise weiterhin hoch sind.

Die People's Bank of China legte den Mittelkurs des Yuan bei 7,1956 pro USD fest – den höchsten Stand seit dem 3. April. Dieser Schritt signalisiert, dass Peking seine Währung stützen will, um die allgemeine Marktstimmung in der Region zu stabilisieren.

Die Löhne in Australien stiegen im ersten Quartal um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal und lagen damit leicht über den Konsensprognosen von 0,8 % und im Rahmen der Prognosen der RBA. Die Daten dürften die Erwartungen einer Zinssenkung während der Sitzung am 19. und 20. Mai kaum verändern, da die Zentralbank weiterhin auf die allgemeinen wirtschaftlichen Risiken fokussiert ist. Die Reaktion des AUD fiel verhalten aus.

Berichten zufolge hat ein mit China verbundenes Unternehmen TRUMP-Coin-Token im Wert von 300 Millionen Dollar gekauft. Die Nachricht fiel mit Trumps Äußerungen zusammen, hatte jedoch keine Auswirkungen auf die wichtigsten Vermögenswerte.

