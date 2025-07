Taiwan Semiconductor: Starke Zahlen, starker Ausblick 🔴 Ist die Aktie bereit für eine Konsolidierung?

Taiwan Semiconductor (Ticker: TSM) hat mit seinen Quartalszahlen f√ľr Q2 2025 die Erwartungen der Wall Street √ľbertroffen. Der weltweit f√ľhrende Chiphersteller profitiert von der KI-Revolution und einer starken Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitern. Doch nach dem Sprung auf neue Allzeithochs stellt sich die Frage: Ist die TSM Aktie √ľberhitzt? Unsere Analyse beleuchtet die Zahlen, den Ausblick und die Risiken. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading¬†ūüĒī Taiwan Semiconductor Handelsideen¬†ūüĒī TSM Prognose¬†& Ausblick Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Taiwan Semiconductor | WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM Key Takeaways Beeindruckende Finanzzahlen: TSM meldet 38,6 % Umsatzwachstum und 60,7 % Nettogewinnsteigerung, getrieben durch KI- und HPC-Nachfrage.¬†

Technologische F√ľhrerschaft: 3nm- und 5nm-Chips machen 60 % des Wafer-Umsatzes aus, mit CoWoS als Schl√ľssel f√ľr KI-Beschleuniger.¬†

Geopolitische Risiken: Spannungen zwischen China und Taiwan sowie W√§hrungsschwankungen k√∂nnten TSMs Wachstum bremsen. TSM Quartalszahlen: Ein Blick auf die Zahlen TSMC meldete f√ľr das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 30,07 Mrd. USD (933,79 Mrd. NT$), was einem Wachstum von 38,6 % im Vorjahresvergleich und 11,3 % gegen√ľber Q1 entspricht. Der Nettogewinn kletterte auf 398,27 Mrd. NT$ (ca. 2,47 USD pro ADR), ein Plus von 60,7 % gegen√ľber dem Vorjahr. Wichtige Margen im √úberblick:¬† Bruttomarge: 58,6 %¬†

Operative Marge: 49,6 % 

Nettogewinnmarge: 42,7 % Die treibende Kraft hinter diesen Zahlen ist die Nachfrage nach KI-Chips und Hochleistungsrechnern (HPC). TSMCs F√ľhrerschaft bei 3nm- und 5nm-Prozessen macht das Unternehmen zum bevorzugten Partner f√ľr KI-Chip-Designer wie NVIDIA und AMD.¬† Technologische Dominanz: TSMC als R√ľckgrat der KI-Revolution TSMC dominiert den Markt f√ľr fortschrittliche Halbleiter. Im Q2 machten 3nm-Chips 24 %, 5nm-Chips 36 % und 7nm-Chips 14 % des Wafer-Umsatzes aus.¬† Insgesamt tragen Technologien mit 7nm und darunter zu 74 % des Umsatzes bei. Die CoWoS-Technologie (Chip-on-Wafer-on-Substrate) spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung von KI-Beschleunigern, was TSMCs Position als Schl√ľsselakteur im KI-Boom festigt.¬† Diese technologische Kompetenz erm√∂glicht es TSMC, die steigenden Anforderungen des Marktes zu erf√ľllen.¬† Ausblick: Stark, aber mit Herausforderungen F√ľr Q3 2025 erwartet TSMC einen Umsatz zwischen 31,8 und 33 Mrd. USD, was die Erwartungen der Wall Street √ľbertrifft. Die Bruttomarge soll jedoch bei 55,5‚Äď57,5 % liegen, leicht unter den erwarteten 57,2 %. Herausforderungen f√ľr TSMC:¬† Geopolitische Spannungen: Die Beziehungen zwischen China und Taiwan k√∂nnten Lieferketten und Betrieb gef√§hrden.¬†

Währungsrisiken: Die Aufwertung des Taiwan-Dollars gegenüber dem US-Dollar belastet die Margen, da ein Großteil des Umsatzes in USD denominiert ist. Um diesen Risiken zu begegnen, investiert TSMC stark in die geografische Diversifizierung, insbesondere in Produktionsstätten in den USA. 

TSM Aktie: Attraktiv, aber überdehnt? Für Investoren ist TSMC ein unverzichtbarer Bestandteil eines Halbleiter-Portfolios neben Giganten wie NVIDIA. 

Die Aktie hat jedoch nach ihrem starken Anstieg technisch überkaufte Niveaus erreicht. Eine Konsolidierung über mehrere Quartale könnte notwendig sein, bevor neue Positionen oder Aufstockungen sinnvoll sind. 

Fazit: TSMC bleibt ein KI-Gewinner Taiwan Semiconductor bleibt ein zentraler Akteur in der KI- und Halbleiterindustrie. Die starken Quartalszahlen und der optimistische Ausblick unterstreichen die Attraktivität der TSM Aktie. Dennoch sollten Anleger die geopolitischen Risiken und die aktuelle Überbewertung im Auge behalten. 

Taiwan Semiconductor Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

