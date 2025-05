Der XTB Morgenticker (15.05.2025)

Die jüngste Rallye an der Wall Street kam gestern zum Stillstand, da die anfängliche Dynamik der Verhandlungen zwischen China und den USA nachließ und die Sorgen über eine hartnäckige Inflation wieder aufkamen (S&P500 : +0,1 %, Nasdaq : +0,7 %, DJIA : -0,2 %, Russell 2000 : -0,88 %).

: +0,1 %, : +0,7 %, : -0,2 %, : -0,88 %). Die KI-Initiative in Saudi-Arabien sorgte weiterhin für Euphorie bei Technologieaktien ( NVDA.US : +4,7 %, AMD.US : +4,7 %), während Boeing-Aktien durch einen Großauftrag von Qatar Airways gestützt wurden ( BA.US : +0,7 %).

: +4,7 %, : +4,7 %), während Boeing-Aktien durch einen Großauftrag von Qatar Airways gestützt wurden ( : +0,7 %). Laut Philip Jefferson von der Fed könnten Zölle das Wachstum weiterhin verlangsamen und die aktuelle Inflation weiter anheizen, was die anhaltende Unsicherheit und die gute Positionierung der aktuellen US-Zinsen unterstreicht.

Das Nachlassen der Verhandlungsgerüchte löste die erste Korrektur seit fünf Handelstagen an den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum aus. Der japanische Nikkei 225 fiel um 0,9 %, der südkoreanische Kospi um 0,8 % und der chinesische HSCEI um 0,75 %.

fiel um 0,9 %, der südkoreanische um 0,8 % und der chinesische um 0,75 %. Eine Ausnahme bildete der australische S&P/ASX 200 , der nach starken Arbeitsmarktdaten für April um 0,2 % zulegte. Die Beschäftigung stieg um 89.000 (Prognose: 22.500, zuvor: 36.400), während die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 % blieb. Auch die Erwerbsquote stieg (von 66,8 % auf 67,1 %).

, der nach starken Arbeitsmarktdaten für April um 0,2 % zulegte. Die Beschäftigung stieg um 89.000 (Prognose: 22.500, zuvor: 36.400), während die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 % blieb. Auch die Erwerbsquote stieg (von 66,8 % auf 67,1 %). Auf dem Devisenmarkt: Der Dollar gibt gegenüber den meisten G10-Währungen nach ( USDIDX : -0,13 %). Sichere Währungen erholen sich, insbesondere der Yen ( USDJPY : -0,5 %) und der Schweizer Franken (USDCHF: -0,25 %). Unterdessen verlieren die Währungen der Antipoden an Wert ( AUDUSD : -0,05 %, NZDUSD : -0,12 %). EURUSD ist um 0,15 % auf 1,119 gestiegen.

: -0,13 %). Sichere Währungen erholen sich, insbesondere der Yen ( : -0,5 %) und der Schweizer Franken (USDCHF: -0,25 %). Unterdessen verlieren die Währungen der Antipoden an Wert ( : -0,05 %, : -0,12 %). ist um 0,15 % auf 1,119 gestiegen. Gold fällt weiter (-1,4 % auf 3.132 USD pro Unze), ebenso wie Silber (-1,3 % auf 31,80 USD pro Unze).

fällt weiter (-1,4 % auf 3.132 USD pro Unze), ebenso wie (-1,3 % auf 31,80 USD pro Unze). Brent und WTI-Rohöl sind um etwa 2,55 % gefallen, nachdem Berichte bekannt wurden, dass der Iran bereit ist, sein Atomprogramm im Austausch für die Aufhebung der US-Sanktionen aufzugeben.

Auf dem Kryptowährungsmarkt herrscht weiterhin Pessimismus (Bitcoin: -1,16 %, Ethereum: -1,17 %, Trump: -3,7 %, Polygon: -3 %, Chainlink: -2,5 %, Solana: -2 %).

