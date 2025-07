Der XTB Morgenticker (15.07.2025)

Chinas BIP wuchs im zweiten Quartal 2025 um 5,2 % gegenüber dem Vorjahr und lag damit leicht über der Prognose von 5,1 %, aber unter den 5,4 % des ersten Quartals. Das chinesische Statistikamt räumte ein, dass die Wirtschaft sowohl externen als auch internen Herausforderungen gegenübersteht, darunter die globale Instabilität und ungelöste strukturelle Probleme.

Die Industrieproduktion stieg im Juni um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit die Erwartungen und erreichte das schnellste Wachstum seit März.

Die Einzelhandelsumsätze verlangsamten sich von 6,4 % im Mai auf 4,8 %. Die Investitionen in Sachanlagen stiegen im ersten Halbjahr 2025 um 2,8 % und blieben damit unter den Prognosen. Diese Zahlen spiegeln eine uneinheitliche Erholung der chinesischen Wirtschaft wider.

Die chinesische Zentralbank kündigte Reverse-Repo-Geschäfte im Wert von 1,4 Billionen Yuan (~195 Milliarden US-Dollar) an, die auf die kurzfristige Liquidität (Laufzeiten von 3 und 6 Monaten) abzielen.

Mark Zuckerberg kündigte Investitionen in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur an, darunter das Projekt Hyperion und Meta Super Intelligence Labs. Zukünftige Titaned-Cluster sollen 2026 auf den Markt kommen. Das Ziel von Meta ist es, die Entwicklung der Superintelligenz zu dominieren.

Goldman Sachs prognostiziert, dass Gold bis Ende 2025 einen Preis von 3.700 US-Dollar und bis Mitte 2026 sogar 4.000 US-Dollar erreichen wird. Die Prognose basiert auf einer starken Nachfrage der Zentralbanken (vor allem aus China), Zuflüssen in ETFs und geopolitischer Unsicherheit.

Die Bank of America warnt davor, dass die von Trump vorgeschlagenen Zölle in Höhe von 30 % den effektiven US-Zollsatz um 4 Prozentpunkte erhöhen könnten.

Infolgedessen könnte die Fed die für 2025 geplanten Zinssenkungen verschieben oder ganz aufgeben.

Der USD beendete den Tag gegenüber den meisten wichtigen Währungen höher. Der Anstieg wurde durch Trumps neue Drohungen mit 30 %-Zöllen auf die EU und Mexiko angetrieben.

Trump drohte mit 100 %-Zöllen auf russische Waren, wenn innerhalb von 50 Tagen kein Frieden erreicht wird, sowie mit sekundären Sanktionen gegen Länder, die russisches Öl kaufen. Außerdem stellte er ein neues NATO-Verteidigungsbündnis mit der Ukraine vor, das die Produktion von Patriot-Systemen und den Einsatz von US-Militärausrüstung vorsieht.

