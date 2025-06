Der XTB Morgenticker (17.06.2025)

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins wie erwartet bei 0,50 % belassen, mit einer Abstimmung von 8 zu 1 . Sie skizzierte einen Plan zur schrittweisen Reduzierung der Ankäufe japanischer Staatsanleihen – eine Reduzierung um 400 Mrd. JPY pro Quartal bis zum ersten Quartal 2026 , gefolgt von 200 Mrd. JPY pro Quartal bis zum ersten Quartal 2027 .

hat ihren Leitzins wie erwartet bei belassen, mit einer Abstimmung von . Sie skizzierte einen Plan zur schrittweisen Reduzierung der – eine Reduzierung um , gefolgt von . Die BoJ betonte die Abwärtsrisiken und die schwache Inflation und signalisierte, dass sie keine Eile für weitere Zinserhöhungen habe.

und die und signalisierte, dass sie für weitere Zinserhöhungen habe. Die BoJ stellte eine moderate wirtschaftliche Erholung fest, wies jedoch auf schwächere Unternehmensgewinne und eine globale Konjunkturabkühlung hin. Die VPI-Inflation dürfte kurzfristig niedrig bleiben. Angesichts der globalen politischen und handelspolitischen Unsicherheiten bleibt die Zentralbank vorsichtig.

fest, wies jedoch auf und eine hin. Die VPI-Inflation dürfte kurzfristig niedrig bleiben. Angesichts der globalen bleibt die Zentralbank vorsichtig. Die Entscheidung entsprach den Markterwartungen und hatte keine Auswirkungen auf den USD/JPY-Wechselkurs , der heute stabil bei 144,630 bleibt.

, der heute stabil bei bleibt. Trump dementierte, dass er den G7-Gipfel wegen des Waffenstillstands zwischen dem Iran und Israel verlassen habe. Der Präsident twitterte, der Grund sei „ viel wichtiger ”, ohne jedoch Details zu nennen. Seine Abreise löste kurzzeitig eine Abnahme der Risikobereitschaft an den Märkten aus.

Der Präsident twitterte, der Grund sei „ ”, ohne jedoch Details zu nennen. Seine Abreise löste kurzzeitig an den Märkten aus. Trump schrieb später, dass der Iran niemals Atomwaffen haben darf , und forderte die sofortige Evakuierung Teherns . Die Nachricht löste eine rasche Reaktion der Märkte aus: Der Ölpreis stieg , Gold verzeichnete einen sprunghaften Anstieg und die S&P-Futures fielen . Spätere Beteuerungen, dass die USA keinen Angriff auf Tehern planen , trugen zur Beruhigung der Märkte bei.

, und forderte die . Die Nachricht löste eine rasche Reaktion der Märkte aus: , und . Spätere Beteuerungen, dass , trugen zur Beruhigung der Märkte bei. Die Staats- und Regierungschefs der G7 bekräftigten, dass der Iran keine Atomwaffen erwerben darf, und bekundeten ihre Unterstützung für das Recht Israels auf Selbstverteidigung. In der Erklärung wurde zu einer Deeskalation aufgerufen und zugesagt, die Auswirkungen auf die Energiemärkte zu beobachten.

Trump schlägt Gespräche mit dem Iran über ein Atomabkommen und einen Waffenstillstand vor. Der Vorschlag, Verhandlungen aufzunehmen, wurde von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Quellen bestätigt. Er wird als Versuch gesehen, angesichts der zunehmenden Spannungen einen diplomatischen Weg zu eröffnen.

Die USA hatten strengere Exportbeschränkungen gegen China vorbereitet, die in Kraft treten sollten, wenn die Handelsgespräche in London scheitern würden. Die Maßnahmen umfassten eine Ausweitung des Verbots für Halbleiter und damit verbundene Fertigungsanlagen . Da die Gespräche positiv abgeschlossen wurden, wurden die Beschränkungen nicht umgesetzt .

gegen China vorbereitet, die in Kraft treten sollten, wenn würden. Die Maßnahmen umfassten eine Ausweitung des Verbots für . Da die Gespräche positiv abgeschlossen wurden, wurden die Beschränkungen . Die EU hat Berichten zufolge die Fortsetzung der Verhandlungen mit China abgelehnt. Die Entscheidung signalisiert Enttäuschung über den mangelnden Fortschritt und wachsendes Misstrauen. Der Schritt erfolgt im Vorfeld des für nächsten Monat geplanten Gipfeltreffens zwischen der EU und China. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.