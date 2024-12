Der XTB Morgenticker (17.12.2024)

Die globalen Märkte sind vor den Entscheidungen der Zentralbanken vorsichtig, wobei die Sitzung der Fed am Mittwoch im Fokus steht. Die Märkte preisen eine 94-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte ein, erwarten aber eine langsamere Lockerung im Jahr 2025. US-Futures tendieren trotz der über Nacht verzeichneten technologiegetriebenen Gewinne schwächer.

Asiatische Aktien uneinheitlich, da Chinas Daten enttäuschen. Nikkei steigt um 0,3 %, Hang Seng fällt um 0,5 %. Chinesische Industrieproduktion entspricht den Erwartungen, aber Einzelhandelsumsätze gehen stark zurück. Immobiliensektor bleibt trotz sich stabilisierender Immobilienpreise unter Druck.

China plant für 2025 ein Rekorddefizit von 4 % des BIP, was über dem Ziel von 3 % liegt, um das Wachstum trotz wirtschaftlicher Gegenwinde zu stützen. Die Führung hält trotz Immobilienkrise und externen Risiken, einschließlich möglicher Trump-Zölle, am Wachstumsziel von 5 % fest.

Bitcoin erreicht neuen Rekord von 107.767 US-Dollar aufgrund von Trumps Vorschlag zur strategischen Reserve, obwohl die Umsetzung auf Hürden stößt. Die Aufnahme von MicroStrategy in den Nasdaq 100 hebt die Stimmung. Die ETH nähert sich mit 4.011 US-Dollar dem Allzeithoch.

Politische Unruhen erschüttern mehrere Regionen. Der südkoreanische Präsident Yoon wird wegen eines Kriegsrechtsdekrets seines Amtes enthoben, der deutsche Bundestag entzieht der Regierung Scholz das Vertrauen, die kanadische Finanzministerin Freeland tritt angesichts der Handelsspannungen mit den USA zurück.

Erwartet wird, dass die Bank of Japan (BOJ) diese Woche die Zinsen stabil halten wird, so 91 % der befragten Institutionen, obwohl die Mehrheit mit Zinserhöhungen innerhalb von drei Monaten rechnet. Die asiatischen Zentralbanken sind sich uneinig über die Geldpolitik: Indonesien und Thailand halten an ihrer Politik fest, während die Philippinen sie wahrscheinlich lockern werden.

Der Dollar notiert nahe dem 2,5-Wochen-Hoch, da die Märkte auf die Vorgaben der Fed warten. Der Euro wird bei 1,05002 $ gehandelt, der Yen stabil bei 154,06. Das britische Pfund erholt sich angesichts der Besorgnis über den Lohndruck vor den britischen Arbeitsmarktdaten.

Ölpreis fällt auf 70,60 $ ( WTI ) und 74,08 $ ( Brent ), da Bedenken hinsichtlich der Nachfrage aus China die Kürzungen der OPEC+ ausgleichen. IEA warnt vor einem Überschuss von 950.000 bpd im Jahr 2025 trotz Produktionsbeschränkungen.

Alibaba verkauft Intime-Anteil für 1 Milliarde US-Dollar und verzeichnet im Rahmen einer strategischen Umstrukturierung einen Verlust von 1,3 Milliarden US-Dollar. Aktien fallen im Handel in Hongkong um 1,5 %.

Zu den wichtigsten heute veröffentlichten Daten gehören die britischen Lohndaten, die deutschen Ifo-Erwartungen und die ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember.

