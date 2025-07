Der XTB Morgenticker (18.07.2025)

Asiatische Aktienmärkte steigen aufgrund von Gewinnen an der Wall Street. Die globale Stimmung verbessert sich dank technologischem Optimismus und Hoffnungen auf fiskalische Impulse.

Die globale Stimmung verbessert sich dank technologischem Optimismus und Hoffnungen auf fiskalische Impulse. Bitcoin klettert auf 120.600 USD, und andere Kryptowährungen verzeichnen sogar noch größere Gewinne, nachdem Donald Trump angekündigt hat, dass er die Unterzeichnung einer Executive Order vorbereitet, die es ermöglichen würde, Altersvorsorgeguthaben aus 401(k)-Konten in alternative Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Gold oder Private Equity zu investieren.

USD, und andere Kryptowährungen verzeichnen sogar noch größere Gewinne, nachdem Donald Trump angekündigt hat, dass er die Unterzeichnung einer Executive Order vorbereitet, die es ermöglichen würde, Altersvorsorgeguthaben aus 401(k)-Konten in alternative Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Gold oder Private Equity zu investieren. Die Order öffnet potenziell die Tür für Fonds im Wert von über 9 Billionen Dollar, um in Bitcoin zu investieren, und weist die Regulierungsbehörden an, Hindernisse für solche Investitionen zu analysieren.

Fed-Gouverneur Christopher Waller sprach sich öffentlich für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juli aus und verwies dabei auf schwächere Arbeitsmarktdaten und wachsende Risiken für das Wirtschaftswachstum. Er bezeichnete die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation als „vorübergehend“. Seine zurückhaltenden Äußerungen lösten eine Abschwächung des US-Dollars aus.

Derzeit unterstützen nur Waller und Bowman offen eine Zinssenkung im Juli. Die Medien-Sperrfrist der Fed steht kurz bevor, sodass weitere öffentliche Kommentare nur begrenzt möglich sind.

Der US-Dollar schwächte sich ab und ist eine der schwächsten Währungen in der ersten Tageshälfte, knapp hinter dem japanischen Yen (JPY). Der Euro (EUR), der australische Dollar (AUD) und der neuseeländische Dollar (NZD) legen gegenüber dem USD am stärksten zu.

Die Inflationsdaten für Juni in Japan lagen sowohl für die Gesamtinflation als auch für die Kerninflation bei 3,3 % und damit deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 %.

lagen sowohl für die Gesamtinflation als auch für die Kerninflation bei 3,3 % und damit deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 %. Die chinesische Zentralbank hat 1,3 Billionen Yuan in das Bankensystem gepumpt, um den Liquiditätsdruck im Zusammenhang mit Steuerfristen und der Emission von Staatsanleihen zu verringern.

in das Bankensystem gepumpt, um den Liquiditätsdruck im Zusammenhang mit Steuerfristen und der Emission von Staatsanleihen zu verringern. Das Wall Street Journal veröffentlichte Vorwürfe über Donald Trumps persönliche Verbindungen zu Jeffrey Epstein, darunter auch Behauptungen über „Geheimnisaustausch“. Trump kündigte eine Klage gegen die Zeitung und Rupert Murdoch an. Außerdem ordnete er eine begrenzte Offenlegung von Dokumenten im Zusammenhang mit dem Skandal an.

Nach der Zustimmung des Senats unterzeichnete Trump ein Gesetz, das Ausgabenkürzungen in Höhe von 9 Milliarden Dollar vorsieht – hauptsächlich bei den öffentlichen Medien und der Auslandshilfe. Die Regierung deutete an, dass dies nur der Anfang weiterer Kürzungen sein könnte.

