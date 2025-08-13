mehr
NATGAS erholt sich um 2 % nach einem Ausverkauf aufgrund von Bedenken hinsichtlich des kühlsten Augusts seit acht Jahren ⛈️

15:43 13. August 2025

NATGAS aktuell: US-Gaspreise legen nach 9-Monats-Tief leicht zu

Die US-Henry Hub Natural Gas (NATGAS) Futures verzeichnen heute einen Anstieg von fast 2 %, nachdem es in den vergangenen Tagen zu deutlichen Kursverlusten gekommen war. Erst gestern fielen die NATGAS-Futures auf den tiefsten Stand der letzten neun Monate – eine Entwicklung, die in der Branche für Aufsehen sorgt.

►NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS

Laut aktuellen NATGAS News könnte sich das Wettergeschehen künftig erneut auf die Märkte auswirken. Prognosen deuten darauf hin, dass ein herannahender Hurrikan im Atlantik für weitere Abkühlung sorgen könnte – was die Stromnachfrage in den USA senken würde. Schätzungen zufolge könnte der August der kälteste seit acht Jahren werden.

Wetter dürfte Erholung kaum beeinflussen

Trotz des heutigen Kursanstiegs erscheint es unwahrscheinlich, dass das Wetter der treibende Faktor ist. Die jüngsten Wetterprognosen haben sich kaum verändert: An der US-Ostküste bewegen sich die Temperaturen weiterhin im Bereich oder leicht unterhalb der saisonalen Norm (mit Ausnahme der Küste Floridas). In der Mitte der USA herrschen zwar hohe Temperaturen, jedoch nicht im Extrembereich.

Da diese Region zudem weniger dicht besiedelt ist, bleibt der Einfluss auf die Klimaanlagennachfrage begrenzt – trotz der Hitze.

Starke Produktion stützt NATGAS-Markt

Laut Daten von NatGasWeather übersteigt die US-NATGAS-Produktion seit Monaten konstant 3.100 Milliarden Kubikfuß. Das signalisiert ein stabiles Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Branchenanalysten gehen davon aus, dass der heutige Anstieg eher auf technische Korrekturen als auf fundamentale Veränderungen zurückzuführen ist.

Source: CPC, NOAA

Quelle: NGI

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

 

 

