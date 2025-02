Der XTB Morgenticker (20.02.2025)

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zu Beginn des Handels am Donnerstag auf den japanischen Yen. Die japanische Währung gewinnt stark an Wert und durchbricht einen wichtigen Unterstützungspunkt, was auf ein Ende des bestehenden Aufwärtstrends beim Währungspaar USDJPY hindeuten könnte.

hindeuten könnte. Interessanterweise werden diese Bewegungen jedoch nicht durch Informationen/Nachrichten diktiert, die ein solches Verhalten der Währung auslösen könnten. Ein bemerkenswerter Aspekt ist jedoch die Renditespanne zwischen 10-jährigen US-amerikanischen und japanischen Schuldtiteln, die als korrelierter Indikator seit einiger Zeit Druck auf das Währungspaar ausübt.

Aus Australien erfuhren wir vom Beschäftigungsbericht für Januar, der sich als sehr stark herausstellte, wobei die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze mehr als doppelt so hoch war wie die mittlere Prognose. Während die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte stieg, erreichte die Erwerbsquote ein Allzeithoch, ebenso wie die Zahl der Arbeitsplätze.

Die People's Bank of China ließ ihre 1- und 5-Jahres-Zinssätze erneut unverändert bei 3,1 % bzw. 3,6 %.

In den USA sorgte die Nachricht, dass 20 % der Einsparungen aus den Kürzungen des DOGE-Ressorts für zusätzliche Leistungen für Amerikaner und ein ähnlicher Betrag für die Tilgung der Bundesschulden verwendet werden sollen, für Aufsehen. Trump erwähnte auch die Verbesserung des Zustands der Strategischen Erdölreserve (SPR) sowie die Einführung von 20 % Zöllen auf Holz und Holzprodukte.

Die Futures deuten auf eine bessere Stimmung zu Beginn des heutigen Handelstages in Europa hin. DAX -basierte Futures legen derzeit um 0,3 % zu.

-basierte Futures legen derzeit um 0,3 % zu. Morgan Stanley ist optimistischer in Bezug auf chinesische Aktien und stellt strukturelle Veränderungen auf dem Markt fest.

Edelmetalle setzen ihren Aufwärtstrend fort. Gold legt derzeit um 0,4 % zu und erreicht neue historische Höchststände. Silber ist ebenfalls um fast 0,5 % gestiegen.

legt derzeit um 0,4 % zu und erreicht neue historische Höchststände. ist ebenfalls um fast 0,5 % gestiegen. Auf dem Devisenmarkt schneiden der japanische Yen und der australische Dollar heute am besten ab. Der US-Dollar und der Euro sind die Hauptverlierer.

Die NATGAS-Notierungen sind um fast 2,5 % gesunken, nachdem neue Prognosen auf eine überdurchschnittlich warme Temperaturverteilung in den Vereinigten Staaten hindeuten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.