Der XTB Morgenticker (20.05.2025)

Die asiatischen Märkte entwickelten sich uneinheitlich, wobei China nach der Zinssenkung in Peking die Gewinne anführte . Der chinesische Shanghai Shenzhen CSI 300 und der Shanghai Composite stiegen um etwa 0,3 % bzw. 0,2 %, während der Hang Seng in Hongkong um 1 % zulegte. Der australische ASX 200 legte nach der Zinssenkung der RBA um 0,5 % zu. Der japanische Nikkei 225 und der TOPIX stiegen nach der Bestätigung der laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und Japan. Die US-Aktienfutures fielen um 0,2 %, da die Anleger auf die Abstimmung des Repräsentantenhauses über Trumps Steuergesetz warteten.



: Der von den Republikanern eingebrachte GENIUS Act hat eine wichtige Verfahrensabstimmung mit 66 zu 32 Stimmen passiert. Der Gesetzentwurf sieht die Schaffung eines Regulierungsrahmens für Stablecoins und die Einrichtung eines Zertifizierungsausschusses vor, dem Vertreter des Finanzministeriums, der Federal Reserve und der FDIC angehören. Trotz Kritik von Senatorin Elizabeth Warren wird erwartet, dass der Gesetzentwurf diese Woche in der Plenarsitzung verabschiedet wird, bevor er Präsident Trump zur Genehmigung vorgelegt wird. Bitcoin stieg nach dieser Nachricht um 2,3 % auf 106.011 $. Die chinesischen Kohleimporte aus Russland gingen im April um 13 % auf 7,397 Millionen Tonnen zurück, wobei die Kohleimporte insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 16 % sanken. Die russischen Lieferungen könnten in den kommenden Monaten zunehmen, da Moskau plant, seine Kohleindustrie mit Rabatten für den Schienenverkehr und Exportgarantien zu unterstützen. Die Importe aus Australien gingen um 3 % auf 6,97 Millionen Tonnen zurück, während die Lieferungen aus Indonesien aufgrund von Preisstreitigkeiten um 20 % auf 14,286 Millionen Tonnen einbrachen.

