Der XTB Morgenticker (20.10.2023)

Die asiatisch-pazifischen Indizes verlieren einen weiteren Tag in Folge, nachdem die Sitzung an der Wall Street die Marktstimmung erneut verschlechtert hat. An der Spitze der Rückgänge stehen erneut die Indizes aus China, die jeweils etwa 0,50 % verlieren. Der australische Index, der S&P/ASX 200, verliert 0,40 %. Derweil ist der japanische Nikkei-Index der einzige, der mit +0,30% zulegt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trotz des Rückgangs erholten sich die Aktien in China etwas, nachdem die Regulierungsbehörden dem Finanzsystem des Landes eine Rekordmenge an kurzfristiger Liquidität zuführten. Die Kapitalabflüsse in sichere Anlagen halten auf dem Markt an. Gold gewinnt 0,20 %, der Dollar bleibt ebenfalls stark, während die Renditen von US-Staatsanleihen um 0,90 % sinken. Neben dem Dollar bleibt auch der Euro stark, aber trotzdem wird das EURUSD-Paar leicht schwächer gehandelt und verliert 0,05 % auf 1,0577. Die Spannungen nahmen zu, nachdem ein amerikanischer Zerstörer im Roten Meer Drohnen und Raketen abgefangen hatte, die von jemenitischen Houthi-Rebellen auf Israel gerichtet waren. Die Ölpreise stiegen auf über 90 $ pro Barrel, nachdem Drohnenangriffe auf US-Außenposten im Irak und in Syrien erfolgten. Japans Finanzminister Suzuki äußerte sich besorgt über die zunehmende weltweite wirtschaftliche Unsicherheit, insbesondere in Japan, aufgrund des Nahostkonflikts. Suzuki wies auf die sich verschlechternde Haushaltslage in Japan hin. Japanische VPI-Daten: Landesweiter Gesamtpreisindex bei 3 % und landesweiter Kernpreisindex bei 2,8 % im Jahresvergleich. Die PBoC setzte die Zinssätze wie erwartet fest: 5 Jahre auf 4,2% und 1 Jahr auf 3,45%. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, dass 93 % der Ausrüstung der Hamas aus dem Iran stamme. Sie betonte, wie wichtig es sei, die Sanktionen gegen den Iran zu verschärfen und gegen ihre Umgehung vorzugehen. Kryptowährungen bleiben angesichts der wachsenden Unsicherheiten auf den traditionellen globalen Märkten stark. Der Bitcoin gewinnt an Wert und wird bereits über 29.000 Dollar gehandelt. Es sind auch Informationen über langfristige Kryptowährungsinvestoren aufgetaucht. Laut On-Chain-Daten wächst diese Gruppe von Anlegern stetig und liegt bereits bei über 75 %, was in Verbindung mit der Halbierung im April 2024 eine erhebliche Einschränkung auf der Angebotsseite darstellen und sich somit positiv auf den Preis auswirken könnte. Bitcoin legt deutlich mehr zu als Ethereum und die übrigen Altcoins. Dies ist in der Regel charakteristisch für die erste Phase des Anstiegs im Zyklus. Die gesamte Nachfragekraft ist genau auf BTC gerichtet, und erst wenn dieser ein neues ATH erreicht, schwappt sie auf den Altcoin-Markt über. xStation5 von XTB Das Deutsche Kundeninstitut sucht bereits jetzt den beliebtesten CFD-Broker 2024 Unterstützen Sie XTB und bewerten Sie uns hier anhand unserer Services, Konditionen und unseres Angebotes. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten:

