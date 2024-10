Der XTB Morgenticker (21.10.2024)

Wir beginnen eine neue Handelswoche an den internationalen Finanzmärkten. Zur Erinnerung: Am Freitag kam es zu beträchtlichen Kursanstiegen bei Edelmetallen ( Gold und Silber ), die ihre historischen oder mehrjährigen Höchststände übertrafen. Darüber hinaus stieg der Bitcoin-Kurs über 67.000 US-Dollar und ebnete damit den Weg für einen erneuten Test der psychologisch wichtigen Widerstände in der Nähe von 70.000 US-Dollar.

und ), die ihre historischen oder mehrjährigen Höchststände übertrafen. Darüber hinaus stieg der Bitcoin-Kurs über 67.000 US-Dollar und ebnete damit den Weg für einen erneuten Test der psychologisch wichtigen Widerstände in der Nähe von 70.000 US-Dollar. Bei beiden Instrumentenklassen setzen sich die beobachteten Bewegungen heute fort, wobei Gold um 0,3 %, Silber um mehr als 1 % und Bitcoin um 0,5 % zulegen.

um 0,3 %, um mehr als 1 % und um 0,5 % zulegen. In Asien ist das Thema Nr. 1 heute die Entscheidung der PBoC, die jährlichen und 5-jährigen Kreditzinsen zu senken. Die Entscheidung war jedoch bereits zuvor von chinesischen Beamten angekündigt worden, sodass die Reaktion der Märkte auf die Entscheidung heute vernachlässigbar ist.

Die Indizes des chinesischen Festlands gewinnen heute fast 1 %, während der Hang Seng 0,7 % an Wert verliert.

0,7 % an Wert verliert. Gleichzeitig deuten die Futures auf niedrigere Eröffnungen an den heutigen Handelstagen in Europa und den USA hin.

Auf dem Devisenmarkt verzeichnen wir heute vor allem beim japanischen Yen beträchtliche Gewinne, während unter anderem der kanadische Dollar und das britische Pfund unter Druck stehen.

Die UBS hat ihre Prognose für das reale BIP-Wachstum Chinas im Gesamtjahr 2024 auf 4,8 % (von 4,6 %) angehoben.

Der israelische Premierminister Netanjahu sagte, er lasse sich von einem gemeldeten Drohnenangriff auf seinen privaten Wohnsitz nicht von seinen Kriegszielen abbringen. Brent-Rohöl legt heute um fast 0,2 % zu.

Der Makrokalender für den heutigen Handelstag ist relativ leer. Am Montag werden Vertreter der Federal Reserve sprechen, darunter Logan, Kashkari, Schmidt und Daly. In Europa werden die Anleger jedoch am Morgen die PPI-Daten aus Deutschland und die Daten vom polnischen Arbeitsmarkt erfahren. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heatmap, der aktuellen Volatilität einzelner Währungspaare. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.