Der XTB Morgenticker (22.01.2025)

Gestern stieg der S&P 500 um 0,9 %, der Nasdaq 100 legte um 0,6 % zu, während der Dow Jones Industrial Average um 1,2 % kletterte. Der Russell 2000 der Small Caps legte um fast 1,8 % zu. Ein Indikator für die „Magnificent Seven“-Aktien legte um 0,3 % zu. Nach dem Handelstag an der Wall Street schlug Donald Trump einen Zoll von 10 % für China vor

um 0,9 %, der legte um 0,6 % zu, während der Industrial Average um 1,2 % kletterte. Der der Small Caps legte um fast 1,8 % zu. Ein Indikator für die „Magnificent Seven“-Aktien legte um 0,3 % zu. Nach dem Handelstag an der Wall Street schlug Donald Trump einen Zoll von 10 % für China vor Die Futures der Wall Street-Indizes werden nach dem gestrigen sehr soliden Handelstag geringfügig niedriger gehandelt, mit Ausnahme des Nasdaq / US100 , der dank der hervorragenden Leistung von Netflix um 0,4 % zulegt. Die Aktien des Riesen stiegen nach dem Handelstag um 11 %, da das Unternehmen viel stärkere Quartalsergebnisse als erwartet meldete und damit die Gewinnsaison der „US BigTech“-Unternehmen eröffnete. Auch United Airlines legte nach der Bekanntgabe eines starken Geschäftsausblicks um fast 4 % zu

, der dank der hervorragenden Leistung von um 0,4 % zulegt. Die Aktien des Riesen stiegen nach dem Handelstag um 11 %, da das Unternehmen viel stärkere Quartalsergebnisse als erwartet meldete und damit die Gewinnsaison der „US BigTech“-Unternehmen eröffnete. Auch United Airlines legte nach der Bekanntgabe eines starken Geschäftsausblicks um fast 4 % zu Netflix erzielte im vierten Quartal 2024 einen Umsatz von 10,25 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn betrug 1,87 Milliarden US-Dollar und der Gewinn pro Aktie (EPS) erreichte 4,27 US-Dollar, was die Prognosen der Analysten von 4,20 US-Dollar pro Aktie übertraf.

Im Berichtsquartal meldete Netflix einen Rekordzuwachs von 19 Millionen neuen Abonnenten auf 302 Millionen, gegenüber einer Erwartung von etwa 290 Millionen. Dieses Ergebnis übertraf die Prognosen der Analysten, die mit einem Anstieg von etwa 9,77 Millionen neuen Abonnenten gerechnet hatten, deutlich.

Die Aktien in Japan, Südkorea und Taiwan stiegen als Reaktion auf Trumps Versprechen einer Investitionsoffensive im Bereich der künstlichen Intelligenz, die den Technologiesektor beflügelte. Chinesische Aktien trotzten jedoch dem Trend, als der neue US-Präsident erklärte, dass er immer noch über einen Zoll von 10 % auf alle chinesischen Waren nachdenkt. Der CSI 300 Index, der die Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, fällt um 1,3 %, während der Hang Seng Index 1,8 % verliert

Index, der die Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, fällt um 1,3 %, während der Index 1,8 % verliert Die Volatilität auf dem Devisenmarkt ist sehr begrenzt. Der Dollar-Index verliert etwa 0,15 %, EURUSD gewinnt weniger als 0,2 %. Das Währungspaar USDJPY verzeichnet einen Anstieg von 0,3 %.

verzeichnet einen Anstieg von 0,3 %. Gold gewinnt fast 0,1 % und steigt auf fast 1.748 $ pro Unze; die Stimmung auf dem Edelmetallmarkt ist positiv. Unter den Agrarrohstoffen verliert Weizen am meisten, wobei die CBOT-Kontrakte um fast 1 % nachgeben

gewinnt fast 0,1 % und steigt auf fast 1.748 $ pro Unze; die Stimmung auf dem Edelmetallmarkt ist positiv. Unter den Agrarrohstoffen verliert Weizen am meisten, wobei die CBOT-Kontrakte um fast 1 % nachgeben Kryptowährungen werden mit gemischten Gefühlen gehandelt, wobei sich Bitcoin im Bereich von 104,5 bis 106.000 US-Dollar „konsolidiert“. Der Markt wartet immer noch auf Informationen über die strategische Reserve von Bitcoin in den USA, die von der neuen Regierung vorerst nicht bekannt gegeben wird

im Bereich von 104,5 bis 106.000 US-Dollar „konsolidiert“. Der Markt wartet immer noch auf Informationen über die strategische Reserve von Bitcoin in den USA, die von der neuen Regierung vorerst nicht bekannt gegeben wird Der heutige Handelstag wird nicht mit wichtigen Makrodaten gespickt sein; die wichtigste Veröffentlichung wird der Index der Umfrage des Conference Board zu den Frühindikatoren aus den USA für Dezember sein. Darüber hinaus werden Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, und Joachim Nabel von der Bundesbank sprechen.

Erwartet wird, dass die BoJ auf ihrer geldpolitischen Sitzung in dieser Woche die Zinsen erhöht, so Kyodo News. SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.