Der XTB Morgenticker (22.04.2025)

Die Märkte nehmen nach der Osterpause den regulären Handel wieder auf.

Die US-Aktienindex-Futures werden höher gehandelt. Die anfängliche Aufwärtsbewegung erfolgte vor der Ankündigung von Tesla, für sein überarbeitetes Model Y in China eine fünfjährige Nullzinsfinanzierung anzubieten. Interessanterweise werden die Ergebnisse des Unternehmens selbst heute nach Handelsschluss an der Wall Street veröffentlicht.

In Europa herrscht jedoch eine etwas andere Stimmung, da sich die gestern an der Wall Street beobachteten Kursverluste hier fortsetzen. Die Märkte auf dem alten Kontinent versuchen daher, die gestrigen Verluste „aufzuholen“. Zur Erinnerung: Der Nasdaq verlor gestern 2,55 %.

Die Aktien chinesischer Unternehmen, die im grenzüberschreitenden Handel und Zahlungsverkehr tätig sind, stiegen, nachdem die Regierung begonnen hatte, gegen die US-Zölle vorzugehen und die Einrichtung von Freihandelszonen zu fördern.

Auf dem breiten Devisenmarkt ist derzeit der japanische Yen der beste Performer, während der US-Dollar den größten Verlust verzeichnet. Die Währungen der Antipoden entwickeln sich relativ gut, während der Euro ebenfalls nicht so gut abschneidet.

Gold setzt seinen Aufwärtstrend fort und notiert nahe 3.480 USD pro Unze. Die allgemeine Unsicherheit an den Märkten stützt das Edelmetall, das allein heute über 1,6 % zulegt.

Bitcoin nimmt seinen Aufwärtstrend wieder auf und testet seinen exponentiellen 100-Tage-Durchschnitt. Die Kryptowährung ist seit gestern um über 4 % gestiegen.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages sind die Quartalsergebnisse von Tesla und SAP. Makrodaten vom polnischen Arbeitsmarkt, zahlreiche Reden von FED- und EZB-Bankern (darunter Lagarde) und der Industriepreisindex aus Kanada. Aktuelle Volatilität am Forexmarkt. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.