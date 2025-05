Der XTB Morgenticker (23.05.2025)

Asiatische Märkte legen zu, da die Renditen für US-Staatsanleihen zurückgehen , obwohl die Sorgen um die US-Finanzpolitik anhalten. Die meisten regionalen Indizes stiegen am Freitag trotz einer volatilen Woche, die von Sorgen um die Staatsverschuldung geprägt war. Der japanische Nikkei 225 und der TOPIX legten jeweils um 0,8 % zu und ließen sich von den stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten nicht beirren. Die chinesischen Märkte schnitten im Wochenverlauf besser ab: Der Shanghai Composite stieg um 0,5 % und der CSI 300 um 0,9 %, was auf den Optimismus hinsichtlich einer Deeskalation der Zollstreitigkeiten zurückzuführen war. Der Hang Seng in Hongkong legte am Freitag um 0,5 % zu und erzielte damit einen Wochengewinn von 1,1 %. Die S&P 500-Futures stiegen leicht an, obwohl die Wall Street Wochenverluste von 1,5 bis 2 % hinnehmen muss.

, obwohl die Sorgen um die US-Finanzpolitik anhalten. Die meisten regionalen Indizes stiegen am Freitag trotz einer volatilen Woche, die von Sorgen um die Staatsverschuldung geprägt war. Der japanische Nikkei 225 und der TOPIX legten jeweils um 0,8 % zu und ließen sich von den stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten nicht beirren. Die chinesischen Märkte schnitten im Wochenverlauf besser ab: Der Shanghai Composite stieg um 0,5 % und der CSI 300 um 0,9 %, was auf den Optimismus hinsichtlich einer Deeskalation der Zollstreitigkeiten zurückzuführen war. Der Hang Seng in Hongkong legte am Freitag um 0,5 % zu und erzielte damit einen Wochengewinn von 1,1 %. Die S&P 500-Futures stiegen leicht an, obwohl die Wall Street Wochenverluste von 1,5 bis 2 % hinnehmen muss. Die Kerninflation in Japan steigt auf mit 3,5 % den höchsten Stand seit zwei Jahren , was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die BOJ erhöht. Der Kern-VPI für April übertraf die Prognosen, beschleunigte sich gegenüber März von 3,2 % und erreichte den höchsten Stand seit Januar 2023. Eine bereinigte Kerninflationsrate ohne Lebensmittel und Energie lag mit 3,0 % deutlich über dem Ziel der BOJ von 2 %. Starke Lohnerhöhungen aus den Frühjahrsverhandlungen kurbelten den Konsum an, wobei die Lebensmittelinflation auf 7,0 % sprang. ING-Analysten rechnen nun mit einer Zinserhöhung der BOJ um 25 Basispunkte im Juli, obwohl die Unsicherheit über die US-Zölle weitere Schritte bis Anfang 2026 begrenzen könnte.

, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die BOJ erhöht. Der Kern-VPI für April übertraf die Prognosen, beschleunigte sich gegenüber März von 3,2 % und erreichte den höchsten Stand seit Januar 2023. Eine bereinigte Kerninflationsrate ohne Lebensmittel und Energie lag mit 3,0 % deutlich über dem Ziel der BOJ von 2 %. Starke Lohnerhöhungen aus den Frühjahrsverhandlungen kurbelten den Konsum an, wobei die Lebensmittelinflation auf 7,0 % sprang. ING-Analysten rechnen nun mit einer Zinserhöhung der BOJ um 25 Basispunkte im Juli, obwohl die Unsicherheit über die US-Zölle weitere Schritte bis Anfang 2026 begrenzen könnte. Dollar vor wöchentlichem Rückgang aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich des Haushaltsdefizits nach knapper Verabschiedung von Trumps Steuergesetz im Repräsentantenhaus. Das „One Big Beautiful Bill“ wird die Staatsverschuldung nach der jüngsten Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody's innerhalb eines Jahrzehnts voraussichtlich um 3,8 Billionen Dollar erhöhen. Der Dollar-Index fiel in den asiatischen Handelsstunden um 0,3 % und steht vor einem wöchentlichen Rückgang von 1 %. Der japanische Yen legte im Wochenverlauf um 1,5 % zu, während der USD/JPY am Freitag um 0,4 % fiel. Asiatische Währungen verzeichneten insgesamt Gewinne, wobei der südkoreanische Won um 0,5 % und der philippinische Peso um 0,6 % zulegten.

nach knapper Verabschiedung von Trumps Steuergesetz im Repräsentantenhaus. Das „One Big Beautiful Bill“ wird die Staatsverschuldung nach der jüngsten Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody's innerhalb eines Jahrzehnts voraussichtlich um 3,8 Billionen Dollar erhöhen. Der Dollar-Index fiel in den asiatischen Handelsstunden um 0,3 % und steht vor einem wöchentlichen Rückgang von 1 %. Der japanische Yen legte im Wochenverlauf um 1,5 % zu, während der USD/JPY am Freitag um 0,4 % fiel. Asiatische Währungen verzeichneten insgesamt Gewinne, wobei der südkoreanische Won um 0,5 % und der philippinische Peso um 0,6 % zulegten. Ölpreise fallen zum vierten Mal in Folge aufgrund von Bedenken hinsichtlich der OPEC+-Lieferungen. Brent-Rohöl fiel um 0,5 % auf 63,53 USD und WTI um 0,5 % auf 60,87 USD und steuern damit auf den ersten Wochenrückgang seit drei Wochen zu. Bloomberg berichtete, dass die OPEC+ bei ihrem Treffen am 1. Juni eine Produktionssteigerung um 411.000 Barrel pro Tag für Juli in Betracht zieht. Die Wochenverluste beliefen sich auf 1,9 % für Brent und 2,5 % für WTI. Die Nachfrage nach US-Rohölvorräten ist auf das Niveau der COVID-Pandemie gestiegen, da sich Händler auf eine Erhöhung des Angebots vorbereiten. Die fünfte Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran ist für Freitag in Rom geplant.

aufgrund von Bedenken hinsichtlich der OPEC+-Lieferungen. Brent-Rohöl fiel um 0,5 % auf 63,53 USD und WTI um 0,5 % auf 60,87 USD und steuern damit auf den ersten Wochenrückgang seit drei Wochen zu. Bloomberg berichtete, dass die OPEC+ bei ihrem Treffen am 1. Juni eine Produktionssteigerung um 411.000 Barrel pro Tag für Juli in Betracht zieht. Die Wochenverluste beliefen sich auf 1,9 % für Brent und 2,5 % für WTI. Die Nachfrage nach US-Rohölvorräten ist auf das Niveau der COVID-Pandemie gestiegen, da sich Händler auf eine Erhöhung des Angebots vorbereiten. Die fünfte Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran ist für Freitag in Rom geplant. Die Handelsgespräche zwischen Japan und den USA werden intensiviert, eine vierte Runde ist für den 30. Mai geplant. Der Chefunterhändler Ryosei Akazawa wird nächste Woche nach Washington zurückkehren, um sich mit Finanzminister Scott Bessent zu treffen, der an der dritten Runde am Freitag mit Handelsminister Lutnick und Handelsbeauftragter Greer nicht teilnehmen konnte. Premierminister Ishiba führte ein 45-minütiges Telefonat mit Trump, in dem er über Zölle und wirtschaftliche Zusammenarbeit sprach. Japan hält an seiner Forderung nach einer vollständigen Abschaffung der Zölle fest, während es bis zum Ablauf der Frist im Juli mit allgemeinen Zöllen von 10 % und Autozöllen von 25 % konfrontiert ist.

Große US-Banken prüfen Einführung einer gemeinsamen Stablecoin , um der Konkurrenz durch Kryptowährungen entgegenzuwirken. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo befinden sich in ersten Gesprächen mit Early Warning Services und Clearing House. Die Initiative wartet auf die Verabschiedung des GENIUS Act, der diese Woche eine wichtige Verfahrensabstimmung im Senat passiert hat. Die Banken wollen Stablecoins für schnellere grenzüberschreitende Zahlungen nutzen und gleichzeitig den Abfluss von Einlagen durch große Tech-Unternehmen verhindern.

, um der Konkurrenz durch Kryptowährungen entgegenzuwirken. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo befinden sich in ersten Gesprächen mit Early Warning Services und Clearing House. Die Initiative wartet auf die Verabschiedung des GENIUS Act, der diese Woche eine wichtige Verfahrensabstimmung im Senat passiert hat. Die Banken wollen Stablecoins für schnellere grenzüberschreitende Zahlungen nutzen und gleichzeitig den Abfluss von Einlagen durch große Tech-Unternehmen verhindern. Foxconn treibt Expansion in Indien trotz Druck von Trump mit einer 1,5 Milliarden Dollar teuren Display-Fabrik in Tamil Nadu voran. Der Apple-Zulieferer setzt seine Großinvestitionen fort, darunter eine genehmigte 450 Millionen Dollar teure Chip-Montagefabrik in Uttar Pradesh, da Indien sich zu einer Alternative zur Fertigung in China entwickelt. Trump sagte kürzlich gegenüber CEO Tim Cook, dass „wir kein Interesse daran haben, dass Sie in Indien bauen“, und forderte eine Rückkehr der Produktion in die USA. Berichten zufolge könnten aufgrund der China-Zölle alle in den USA verkauften iPhones letztendlich aus Indien stammen. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.