Der XTB Morgenticker (24.02.2025)

Futures auf US-Indizes deuten auf Gewinne von etwa 0,1 bis 0,2 % bei der heutigen Eröffnung hin. Die Wall Street beendete die letzte Woche mit einer deutlichen Korrektur (S&P 500: -1,7 %, Nasdaq: -2,2 %, DJIA: -2,2 %, Russell 2000: -3 %) nach schwachen PMI-Daten, einer sich verschlechternden Verbraucherstimmung und steigenden Inflationserwartungen laut der University of Michigan.

nach schwachen PMI-Daten, einer sich verschlechternden Verbraucherstimmung und steigenden Inflationserwartungen laut der University of Michigan. Die Bundestagswahlen in Deutschland wurden von der Christlich Demokratischen Union/CSU (CDU/CSU) (28,5 %) unter der Führung von Friedrich Merz gewonnen. Die rechtsextreme AfD, die kürzlich von Elon Musk unterstützt wurde, belegte den zweiten Platz (20,8 %), während die SPD, die Partei des derzeitigen Bundeskanzlers Olaf Scholz, den dritten Platz belegte. Die Grünen (11,6 %) und die Linkspartei (8,7 %) haben ebenfalls die Wahlhürde genommen.

unter der Führung von Friedrich Merz gewonnen. Die rechtsextreme AfD, die kürzlich von Elon Musk unterstützt wurde, belegte den zweiten Platz (20,8 %), während die SPD, die Partei des derzeitigen Bundeskanzlers Olaf Scholz, den dritten Platz belegte. Die Grünen (11,6 %) und die Linkspartei (8,7 %) haben ebenfalls die Wahlhürde genommen. EURUSD ist um 0,5 % (1,0510) gestiegen, nachdem die Konservativen in Deutschland gesiegt haben. Der US-Dollar schwächt sich gegenüber fast allen G10-Währungen ab (USD-Index: -0,36 %), was auf die starke Nachfrage nach dem Euro zurückzuführen ist. Die Ausnahme ist der japanische Yen, der nach den jüngsten Gewinnen leicht nachgibt (USDJPY: -0,07 %).

gestiegen, nachdem die Konservativen in Deutschland gesiegt haben. Der US-Dollar schwächt sich gegenüber fast allen G10-Währungen ab (USD-Index: -0,36 %), was auf die starke Nachfrage nach dem Euro zurückzuführen ist. Die Ausnahme ist der japanische Yen, der nach den jüngsten Gewinnen leicht nachgibt (USDJPY: -0,07 %). Gold profitiert vom schwächeren Dollar (+0,15 % auf 2.940 $ pro Unze), Silber liegt ebenfalls im Plus (32,66 $ pro Unze, +0,65 %).

profitiert vom schwächeren Dollar (+0,15 % auf 2.940 $ pro Unze), liegt ebenfalls im Plus (32,66 $ pro Unze, +0,65 %). Die asiatischen Märkte sind überwiegend rückläufig, was hauptsächlich auf den schwindenden Optimismus bei den Technologieaktien zurückzuführen ist, nachdem Donald Trump ein Memorandum (von geringerem Rang als eine Executive Order) unterzeichnet hat, das chinesische Investitionen in strategischen US-Sektoren (einschließlich Technologie, Rohstoffe und Energie) einschränkt. Der Shanghai SE Composite und der HSCEI sind um 0,55 % bzw. 0,65 % gefallen, während der südkoreanische Kospi-Index ebenfalls rote Zahlen schreibt (-0,43 %). Der japanische Aktienmarkt ist wegen des Geburtstages des Kaisers geschlossen.

gefallen, während der südkoreanische Kospi-Index ebenfalls rote Zahlen schreibt (-0,43 %). Der japanische Aktienmarkt ist wegen des Geburtstages des Kaisers geschlossen. Die Rohölpreise für Brent und WTI sind um 0,12 % bzw. 0,21 % gesunken, da der Irak sein Angebot erhöht und täglich etwa 185.000 Barrel aus der halbautonomen Region Kurdistan erhält. Auch Erdgas (NATGAS) ist aufgrund der Prognosen für höhere Temperaturen in den USA rückläufig (-5 %).

sind um 0,12 % bzw. 0,21 % gesunken, da der Irak sein Angebot erhöht und täglich etwa 185.000 Barrel aus der halbautonomen Region Kurdistan erhält. Auch Erdgas (NATGAS) ist aufgrund der Prognosen für höhere Temperaturen in den USA rückläufig (-5 %). Bitcoin liegt weiterhin bei 95.800 (+0,04 %), während Ethereum nach dem Fondsdiebstahl bei ByBit am Freitag weiter an Wert verliert (2.730, -2,75 %).

liegt weiterhin bei 95.800 (+0,04 %), während nach dem Fondsdiebstahl bei ByBit am Freitag weiter an Wert verliert (2.730, -2,75 %). Die Einzelhandelsumsätze Neuseelands stiegen im 4. Quartal 2024 über den Erwartungen (+0,9 %, Prognose: +0,5 %, zuvor: -0,1 %).

