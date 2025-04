Der XTB Morgenticker (24.04.2025)

Die Wall Street schloss gestern aufgrund von Anzeichen einer Deeskalation im Handelskrieg im Plus ( Nasdaq : +2,5 %, S&P 500 : +1,7 %, DJIA : +1,1 %, Russell 2000 : +1,5 %).

: +2,5 %, : +1,7 %, : +1,1 %, : +1,5 %). Gegen Ende des Handelstages verlangsamten sich die Gewinne, da die Begeisterung durch Kommentare der republikanischen Regierung gedämpft wurde. Finanzminister S. Bessent erklärte, dass „die Ausarbeitung eines umfassenden Handelsabkommens mit China zwei bis drei Jahre dauern könnte“.

Laut Donald Trump „braucht die USA keine weiteren Autos aus Kanada“ und die bestehenden Zölle in Höhe von 25 % könnten erhöht werden. Gleichzeitig kündigte der Präsident in den sozialen Medien an, dass er „an einem Abkommen mit Kanada arbeite“.

Der Umsatz von IBM ( IBM.US ) stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 1 % auf 14,5 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen. Das Unternehmen hielt an seiner Prognose für das Gesamtjahr (5 % Umsatzwachstum) fest, doch die Aktie fiel nachbörslich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Zöllen und Kürzungen der Bundesausgaben um fast 7 %.

) stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 1 % auf 14,5 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen. Das Unternehmen hielt an seiner Prognose für das Gesamtjahr (5 % Umsatzwachstum) fest, doch die Aktie fiel nachbörslich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Zöllen und Kürzungen der Bundesausgaben um fast 7 %. Gemischte Signale aus dem Weißen Haus zu den Zöllen belasten die Stimmung im asiatisch-pazifischen Raum. Der größte Verlierer ist der chinesische HSCEI (-1,3 %), gefolgt vom Shanghai SE Composite (-0,1 %) und dem südkoreanischen Kospi (-0,15 %). Auf der anderen Seite liegen der japanische Nikkei 225 (+0,47 %) und der australische S&P/ASX 200 (+0,75 %) im Plus.

(-1,3 %), gefolgt vom (-0,1 %) und dem südkoreanischen (-0,15 %). Auf der anderen Seite liegen der japanische (+0,47 %) und der australische (+0,75 %) im Plus. Die Gewinne in Tokio werden durch die gestrige Äußerung von Bessent gestützt, dass der Wechselkurs des Yen nicht Teil der Handelsverhandlungen mit Japan sei. In den Jahren zuvor hatte Trump Japans „Wettbewerbsvorteil“ aufgrund des schwachen Yen während der Negativzinsphase kritisiert.

Die größten Gewinne verzeichnen Automobilhersteller ( Toyota : +3,2 %) und Nintendo (+5,15 %), nachdem Nintendo in Japan 2,2 Millionen Lotterietickets für den Kauf der kommenden Switch 2-Konsole verkauft hat.

: +3,2 %) und (+5,15 %), nachdem Nintendo in Japan 2,2 Millionen Lotterietickets für den Kauf der kommenden Switch 2-Konsole verkauft hat. Der japanische PPI fiel im März auf 3,1 % (Prognose: 3 %, zuvor: 3,2 %, revidiert von 3 %).

Die Verbraucherstimmung in Neuseeland stieg im April um 5,5 % gegenüber dem Vorjahr (zuvor: -3,5 % im Jahresvergleich).

Am Devisenmarkt verzeichnen der japanische Yen ( USDJPY : -0,48 %), der Schweizer Franken ( USDCHF : -0,3 %) und der Euro ( EURUSD : +0,25 % auf 1,1343) die größten Gewinne. Der kanadische Dollar legt trotz Andeutungen höherer Autozölle ebenfalls zu ( USDCAD : -0,1 %). Der australische Dollar ist die einzige G10-Währung, die gegenüber dem Dollar verliert ( AUDUSD : -0,1 %).

: -0,48 %), der Schweizer Franken ( : -0,3 %) und der Euro ( : +0,25 % auf 1,1343) die größten Gewinne. Der kanadische Dollar legt trotz Andeutungen höherer Autozölle ebenfalls zu ( : -0,1 %). Der australische Dollar ist die einzige G10-Währung, die gegenüber dem Dollar verliert ( : -0,1 %). Gold erholt sich schnell von den Verlusten der letzten beiden Tage (+1,1 % auf 3.325 USD pro Unze), während Silber um 0,4 % auf 33,44 USD pro Unze nachgibt.

erholt sich schnell von den Verlusten der letzten beiden Tage (+1,1 % auf 3.325 USD pro Unze), während um 0,4 % auf 33,44 USD pro Unze nachgibt. Brent- und WTI-Öl stagnieren nach dem gestrigen Ausverkauf und legen symbolische 0,15 % zu. NATGAS verliert fast 1 %.

stagnieren nach dem gestrigen Ausverkauf und legen symbolische 0,15 % zu. verliert fast 1 %. Die wichtigsten Kryptowährungen befinden sich in einer Korrekturphase: Bitcoin verliert 1,05 % auf 99.696 $ und Ethereum gibt 1,4 % auf 1.770 $ nach. Token-Futures für Trump (-16 %), Chai n link (-3 %), Dogecoin (-2,5 %), Solana (-1,6 %) und Ripple (-1,5 %) verlieren ebenfalls an Boden.

verliert 1,05 % auf 99.696 $ und gibt 1,4 % auf 1.770 $ nach. Token-Futures für (-16 %), Chai link (-3 %), (-2,5 %), (-1,6 %) und (-1,5 %) verlieren ebenfalls an Boden. Zu den wichtigsten Daten, die heute zu beachten sind, gehören der deutsche Ifo-Index, die US-Aufträge für langlebige Güter und die US-Arbeitslosenanträge. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.