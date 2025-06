Der XTB Morgenticker (24.06.2025)

Präsident Trump erklärte einen „vollständigen und umfassenden“ Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran und beendete damit den von ihm als „12-tägigen Krieg“ bezeichneten Konflikt. Er lobte beide Nationen für ihren Mut und ihre Klugheit.

Die Ankündigung erfolgte nach Börsenschluss in den USA am Montag – die S&P-Futures stiegen und die Ölpreise fielen daraufhin.

Heute legen auch die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum zu, während Öl und der US-Dollar nach dem Waffenstillstand im Nahen Osten stark fallen.

Die Waffenruhe sollte um 05:00 Uhr dt. Zeit beginnen, aber der Iran erklärte, er werde den Beginn erst um 04:00 Uhr iranischer Zeit (01:30 Uhr dt. Zeit) anerkennen. Vor dieser Zeit startete Israel schwere Angriffe auf Teheran mit bunkerbrechenden Bomben. Der Iran reagierte kurz nach 05:00 Uhr dt. Zeit mit dem Abschuss von IRST-Raketen und verstieß damit technisch gesehen gegen die Waffenruhe – dennoch blieben die Märkte ruhig.

Iranische Medien behaupteten, die Raketenangriffe seien der letzte Schlag vor Beginn der Waffenruhe gewesen. Israel soll um 01:30 Uhr dt. Zeit das Feuer eingestellt haben, aber der Iran setzte seine Operationen fort.

Der WTI-Rohölpreis fiel um 11 Dollar, was die Deeskalation und die Unbeeinträchtigung der Handelswege widerspiegelte. Die US-Aktienindizes legten heute um 0,50 bis 0,80 % zu und näherten sich damit ihren Allzeithochs.

Trumps Ankündigung des Waffenstillstands trug zum Rückgang des Ölpreises bei. Spätere Berichte enthüllten, dass die USA im Voraus über die Pläne des Iran informiert worden waren, was darauf hindeutet, dass die letzten Angriffe kontrolliert waren.

Israel stimmte dem Waffenstillstand unter der Bedingung zu, dass der Iran von weiteren Angriffen Abstand nimmt. Berichten zufolge versicherte der Iran den USA, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommen werde. Das Weiße Haus bestätigte, dass beide Seiten sich nun an die Waffenruhe halten.

In Südkorea stieg der Index der Verbraucherstimmung im Juni auf 108,7, den höchsten Stand seit Juni 2021. Die Inflationserwartungen sanken auf 2,4 %, den niedrigsten Stand seit Oktober 2021.

Unterdessen hob HSBC seine Prognose für den EUR/USD bis Ende 2025 auf 1,20 an und verwies dabei auf einen wachsenden Trend zur globalen Entdollarisierung. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.