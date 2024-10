Der XTB Morgenticker (25.09.2024)

Die Indizes aus der Asien-Pazifik-Region notieren überwiegend schwächer. Der Markt in China verzeichnet nach den gestrigen Gewinnen heute eine Korrektur von 2,00 bis 2,70 %. Der japanische Nikkei 225 -Index ist um 0,50 % auf 37.850 Punkte gestiegen, während die Futures auf den SG20cash -Index von Singapur um 0,75 % auf 341 Punkte gefallen sind.

Die US-Indizes schlossen im positiven Bereich und verzeichneten in der Nähe ihrer Höchststände moderate Gewinne. Die Aktienindexkurse wurden durch einen schwächelnden Dollar gestützt. Der USDIDX -Dollarindex verlor gestern 0,40 % und fiel heute zum ersten Mal seit vielen Monaten unter die Marke von 100.0000 Punkten.

Futures auf europäische Indizes deuten auf eine niedrigere Eröffnung des Handelstages hin. Der DAX und der UK100 notieren etwa 0,30–0,45 % niedriger.

Zu den schwächeren Währungen gehören heute der JPY und der NZD, während der EUR und der CHF zu den stärkeren Währungen gehören. Die Volatilität auf dem Devisenmarkt ist relativ gering.

Die Verbraucherpreisinflation in Australien fiel im August auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren, was auf die Stromrabatte der Regierung und sinkende Benzinpreise zurückzuführen ist. Die Preise stiegen im August im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 %, was den Erwartungen entsprach, und im Juli um 3,5 %. Der Australische Dollar verlor nach dem Bericht leicht an Wert.

Die japanische PPI-Inflation für den Dienstleistungssektor stieg auf 2,7 % im Jahresvergleich, gegenüber 2,6 % erwartet und 2,8 % zuvor. Dies ist ein positives Zeichen für die BOJ, die das Preiswachstum im Dienstleistungssektor genau beobachtet.

Klaas Knot, Mitglied des EZB-Rates, erwartet „in naher Zukunft“ und in der ersten Hälfte des nächsten Jahres schrittweise Zinssenkungen. Der Banker geht jedoch nicht davon aus, dass die Zinssätze wieder auf ein extrem niedriges Niveau sinken werden. Knot ist der Ansicht, dass die Zinssätze auf etwa 2,00 % gesenkt werden sollten.

Kryptowährungen verzeichnen leichte Rückgänge, bleiben aber auf hohem Niveau. Bitcoin ist nur um 0,05 % gesunken und bleibt über 64.000 $, während Ethereum um 1,00 % auf 2.630 $ gesunken ist.

