Vergangene Woche Mittwoch legte der Halbleiterhersteller Micron (Ticker: MU) Zahlen f√ľr sein abgelaufenes Gesch√§ftsquartal - und diese waren ziemlich gut, doch die Aktie ist ausgehend von den Tim April markierten Tiefs bereits mit sehr vielen Vorschusslorbeeren¬†in diese gestartet, sah einige Gewinnmitnahmen.¬† Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading¬†ūüĒī Micron Handelsideen¬†ūüĒī Micron Prognose¬†& Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Micron | WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker: MU Schauen wir zun√§chst auf die Zahlen: Micron wies einen Gewinn pro Aktie von 1,91 USD bereinigt gegen√ľber 1,60 USD seitens der Wall Street erwartet aus und dies bei einem Umsatz von 9,3 Mrd. USD gegen√ľber 8,87 Mrd. USD seitens der Wall Street erwartet. F√ľr das laufende Gesch√§ftsquartal erwartet Micron einen Umsatz von rund 10,7 Mrd. USD, entsprechend einem Umsatzanstieg von 38 % gegen√ľber 7,75 Mrd. USD im Vorjahr und √ľber der Erwartung der Wall Street, die mit einem Umsatz von 9,9 Mrd. USD gerechnet hatte.¬† Der Umsatz im Bereich Rechenzentren habe sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt, haupts√§chlich geschuldet dem Umstand, dass der Gesamtumsatz gegen√ľber dem Vorjahr von 6,81 Milliarden US-Dollar um 37 % gestiegen sei. Das Unternehmen verzeichnet aufgrund des Booms im Bereich KI eine weiter steigende Nachfrage nach sogenannten Hochgeschwindigkeits-Speichern, der CEO Microns, Sanjay Mehrotra sagte, dass das Unternehmen ‚Äědisziplinierte Investitionen t√§tigt, um unsere Technologief√ľhrerschaft und Fertigungskompetenz auszubauen und die wachsende Nachfrage nach KI-gesteuerten Speichern zu befriedigen‚ÄĚ. Wie bereits eingangs geschrieben, ist die Aktie ausgehend von seinen April-Tiefs etwas "hei√ü gelaufen", hat sich in der Spitze mehr als verdoppelt und ein "Durchschnaufen" scheint mehr als gesund. Ausgehend hiervon bevorzuge ich zun√§chst einen abhaltenden Modus, w√ľrde mir zun√§chst einen R√ľcksetzer bis in Gefilde um $110 w√ľnschen, eher noch bis in Gefilde um rund $100 und w√ľrde sehen wollen, ob sich hier K√§ufer zeigen.¬† Micron Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

