Die Indizes an der Wall Street steigen nach dem gestrigen Ausverkauf leicht an; der Nasdaq / US100 ist um 0,4 % gestiegen, der S&P 500 / US500 um 0,2 % und der VIX ist um 0,6 % gefallen. Das wichtigste Ereignis für die Märkte wird heute der Nvidia-Gewinnbericht nach dem Handelstag in den USA sein. Zuvor werden wir um 14:30 Uhr dt. Zeit die US-BIP-Zahlen, die US-Arbeitslosenansprüche und die US-Durable-Goods-Futures erfahren

und sind heute um 0,3 % bis 0,4 % höher. Die USA und die Ukraine einigen sich auf ein Mineralienabkommen, nachdem Washington die härtesten Forderungen fallen gelassen hat. Der ukrainische Präsident Zelenskiy plant laut Medienberichten, am Freitag nach Washington zu reisen, um Donald Trump zu treffen. Die Stimmung während des asiatischen Handels war positiv. Der chinesische Hang Seng Index stieg um mehr als 3 %, und die Futures auf die chinesischen Benchmarks HK.cash und CHN.cash stiegen um 2,7 bis 3,1 %. Wir können den Optimismus der Investoren erkennen, dass Chinas technologische Durchbrüche dazu beitragen werden, die schwächelnde Wirtschaft wiederzubeleben und ausländische Investitionen ins Land zu locken

Die geleistete Bauarbeit stieg nur um 0,5 % im Monatsvergleich, während die Märkte einen Anstieg um 1 % nach zuvor 1,6 % erwarteten

Öl erholt sich leicht nach dem gestrigen Ausverkauf. Die API-Rohöllagerbestände in den USA fielen um -0,64 Mio. gegenüber 2,3 Mio. erwartet und 3,34 Mio. zuvor

Bitcoin versucht erneut, über 89.000 $ zu steigen, aber der Kryptomarkt steht immer noch unter Druck, und der BTC-Preis liegt immer noch 3 % unter dem Durchschnitt von 92,5.000 $.

Laut Barkin von der Fed könnten Entlassungen auf Bundesebene zwar ein großes Problem für die regionale Wirtschaft darstellen, machen aber nur 2 % des nationalen Arbeitsmarktes aus. Gleichzeitig erwartet Barkin, dass die anstehende PCE (Freitag, 14:30 Uhr dt. Zeit) einen weiteren Rückgang zeigen wird, da die Fed große Fortschritte gemacht hat.

