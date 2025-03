Der XTB Morgenticker (26.03.2025)

Der asiatisch-pazifische Markt verlängert die Unsicherheit der Anleger vom gestrigen Handelstag in den USA. Bei den Hauptindizes beobachten wir leichte Rückgänge oder schleppende Gewinne. Indizes aus China verlieren zwischen 0,15 und 0,30 %. Der japanische JP225 -Index ist um 0,15 % gesunken, der singapurische SG20cash um 0,43 % gestiegen und der australische AU200.cash um 0,15 % gestiegen.

-Index ist um 0,15 % gesunken, der singapurische um 0,43 % gestiegen und der australische um 0,15 % gestiegen. Die US-Futures sind nach einem schwächeren Börsenschluss an der Wall Street gestern leicht gesunken. Die Anleger bleiben vorsichtig und warten auf die Bekanntgabe der US-Zölle in der nächsten Woche.

Die schwächste Währung ist heute der japanische Yen, der nach einer gemäßigten Rede des Gouverneurs der Bank of Japan, Ueda, zwischen 0,4 und 0,6 % gegenüber anderen G10-Währungen verliert.

In seinen heutigen Aussagen vertrat Ueda eine allgemein gemäßigte Haltung und stellte fest, dass die jüngste „sehr hohe“ Inflation in Japan hauptsächlich durch vorübergehende Faktoren wie steigende Importkosten und Lebensmittelpreise verursacht wurde, die wahrscheinlich nachlassen werden und daher keinen Grund für eine Straffung der Geldpolitik darstellen.

Ueda betonte, dass es zu Zinserhöhungen kommen könnte, wenn die Prognosen steigender Lebensmittelkosten zu weiterem Preisdruck führen.

Der australische VPI-Indikator lag im Februar bei 2,4 % im Jahresvergleich, was unter den Erwartungen (2,5 % im Jahresvergleich) und unter dem Wert des Vormonats lag und deutlich innerhalb des Inflationszielbereichs der Reserve Bank of Australia von 2-3 % lag.

Trotz des niedrigeren VPI-Wertes ist eine Zinssenkung durch die RBA auf der Sitzung nächste Woche unwahrscheinlich, da sie zuvor eine eher aggressive Haltung eingenommen hatte und es sich nicht um einen vierteljährlichen Inflationsbericht handelt, dem die RBA mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Goolsbee, sagte, dass die US-Wirtschaft in eine neue Phase eintritt, und warnte, dass steigende langfristige Inflationserwartungen zu einem ernsthaften Problem werden könnten.

Er wiederholte, dass die Zinssätze in den nächsten 12 bis 18 Monaten niedriger sein sollten, merkte jedoch an, dass die Unsicherheit Zinssenkungen verzögern könnte, sodass vorerst ein „Abwarten und Beobachten“-Ansatz angebracht sei.

In China forderten die Berater des Boao-Forums die Regierung auf, die Unterstützung für die Inlandsnachfrage, insbesondere den Dienstleistungskonsum, zu erhöhen, und betonten, dass Vertrauen und Einkommen die wichtigsten treibenden Faktoren seien.

Morgan Stanley hob seine Empfehlungen für chinesische Aktien, einschließlich der Indizes MSCI China und Hang Seng, an und verwies auf eine verbesserte Unternehmensdisziplin und steigende Aktionärsrenditen.

US-Präsident Trump sendete in einem Interview gemischte Signale bezüglich der für den 2. April angekündigten Zölle. Einerseits schlug Trump begrenzte Ausnahmen für Länder und Produkte vor, andererseits möglicherweise mildere Sätze als bei den gegenseitigen Zöllen.

Goldman Sachs warnte davor, dass die Märkte die Zölle möglicherweise zu gelassen sehen und überrascht sein könnten, wenn die Maßnahmen härter ausfallen als erwartet. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.