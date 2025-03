Der XTB Morgenticker (28.03.2025)

Der gestrige Handelstag brachte Rückgänge bei allen wichtigen Indizes mit sich, da der S&P 500 im Begriff ist, sein schwächstes Quartal seit 2023 abzuschließen.

Die US-Index-Futures verzeichnen bescheidene Gewinne von etwa 0,1 %, aber auch der VIX steigt parallel dazu an, was darauf hindeutet, dass das Ausmaß und die Dauer einer möglichen Erholung ungewiss bleiben.

Aktien von Autoherstellern, darunter Ford und GM, verzeichneten starke Verluste, da sie aufgrund von Zöllen von deutlich höheren Produktions- und Teilekosten betroffen sein könnten.

Heute wird sich der Markt vor allem auf die Veröffentlichung der US-PCE-Inflationsdaten für Februar konzentrieren, die für 13:30 Uhr (dt. Zeit) geplant ist. Später, um 15:00 Uhr dt. Zeit, werden die endgültigen Zahlen zur Verbraucherstimmung und zu den Inflationserwartungen von der University of Michigan bekannt gegeben.

Gold profitiert von zollbedingter und wirtschaftlicher Unsicherheit, steigt um über 0,8 % auf 3.085 $ pro Unze und erreicht ein neues Allzeithoch.

Der US-Dollar gewinnt leicht an Wert, während EUR/USD um 0,1 % auf 1,078 abrutscht. USDJPY fällt um fast 0,3 %, da die Inflation im japanischen Tokio (für März) mit 2,4 % gegenüber 2,2 % Erwartung und 2,2 % zuvor höher ausfiel als erwartet

Die Volatilität auf dem Markt für Energierohstoffe bleibt sehr niedrig; Öl und Erdgas werden nahezu unverändert gehandelt. Unter den Agrarrohstoffen sind Weizen-Futures mit einem Rückgang von mehr als 0,6 % die größten Verlierer.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist schwach – Bitcoin ist um 1,5 % gefallen und liegt nun bei 85.500 $. Kryptowährungen wie Polygon, Sandbox und Gala sind um mehr als 7 % gefallen.

Thomas Barkin von der Federal Reserve betonte, dass die Fed abwarten sollte, bis die Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaft und die Inflation beseitigt ist, bevor sie Maßnahmen ergreift (z. B. eine Anpassung der Zinssätze).

Susan Collins von der Fed erklärte unterdessen, dass die aktuellen Aussichten für Inflation und Wirtschaftswachstum deutlich komplexer und herausfordernder geworden seien. Sie wies auch darauf hin, dass die Inflationsrisiken weiterhin nach oben tendieren, und schätzte, dass Zölle die Inflation kurzfristig mit ziemlicher Sicherheit anheizen werden.

Kanada hat angekündigt, auf die US-Zölle zu reagieren. Das Vereinigte Königreich gab eine ähnliche Erklärung ab und betonte, dass es weiterhin für Gespräche mit der Trump-Regierung offen sei.

