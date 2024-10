Der XTB Morgenticker (28.10.2024)

Wir starten in eine neue Handelswoche an den Finanzmärkten. Die Futures deuten derzeit auf eine höhere Eröffnung in Europa und den USA nach dem Wochenende hin. Die Nasdaq -Futures legen derzeit um 0,56 % zu, während die französischen CAC40 -Futures um 0,47 % zulegen.

Nach dem Wochenende richten die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf Öl, den japanischen Yen und chinesische Indizes.

Der Ölpreis ist zu Wochenbeginn um mehr als 5 % gestiegen, nachdem der Raketenangriff Israels keine Auswirkungen auf die Kraftstoff-/Nuklearinfrastruktur hatte und den Markt beruhigte.

Der japanische Nikkei ist um 1,85 % gestiegen, während der japanische Yen gegenüber dem Dollar um 0,33 % gefallen ist, nachdem die Regierungskoalition Japans zum ersten Mal seit 15 Jahren ihre Mehrheit verloren hat. Infolgedessen könnte der Eindruck entstehen, dass sich die Normalisierung der Geldpolitik unter politischem Druck verlangsamen wird.

Die chinesischen Indizes legen leicht zu, nachdem die People's Bank of China (PBOC) angekündigt hat, dass sie eine bedingungslose Reverse-Repo-Operation durchführen wird, und zwar auf monatlicher Basis, um die dringend benötigte Liquidität auf dem Markt aufrechtzuerhalten.

CNN berichtet, dass MCD den Verkauf von Sandwiches der Marke Quarter Pounders in allen seinen Restaurants wieder aufnehmen wird, nachdem eine interne Untersuchung ergeben hat, dass das Problem offenbar auf eine bestimmte Zutat und eine bestimmte geografische Region beschränkt ist. Das Unternehmen gab an, dass alle kontaminierten Produkte im Zusammenhang mit dem Ausbruch aus seiner Lieferkette entfernt wurden.

Boeing plant eine Kapitalerhöhung von mehr als 15 Milliarden US-Dollar, wie Finanzmedien berichten, um die durch den anhaltenden Streik angeschlagenen Finanzen zu stützen.

