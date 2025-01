Der XTB Morgenticker (29.01.2025)

Indizes aus der Asien-Pazifik-Region werden überwiegend im positiven Bereich gehandelt. Der CH50cash -Index legt um 0,60 % zu, während andere Indizes aus China heute nicht gehandelt werden. In China wird das Mondneujahr gefeiert, das bis zum 4. Februar dauert. Daher bleiben die Finanzmärkte in dieser Region geschlossen.

Der japanische Aktienmarkt verzeichnet nur geringe Veränderungen. Der JP225 -Index ist um 0,03 % auf 39.400 Punkte gestiegen. Der SG20cash -Index aus Singapur verzeichnet einen Anstieg von 0,70 %, während der australische AU200cash -Index um 0,25 % höher gehandelt wird.

Futures auf europäische Indizes deuten auf einen uneinheitlichen Beginn des Handels am Kassamarkt hin. Der deutsche DAX -Index ist um 0,08 % gestiegen und bleibt über 21.600 Punkten, der UK100 -Index ist um 0,06 % gefallen, während der europäische EU50 -Index um 0,65 % gestiegen ist.

Das wichtigste Ereignis des Tages ist zweifellos die Entscheidung des Offenmarktausschusses (FOMC) über die Zinssätze in den USA und die Pressekonferenz von Jerome Powell.

Der Dollar schwächelt zu Beginn des Tages und bleibt neben dem australischen Dollar eine der schwächsten G10-Währungen (nach niedrigen VPI-Inflationswerten in Australien). Der USDIDX -Index ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 0,10 % gesunken und notiert bei 107,6000 Punkten, während der EURUSD um 0,12 % auf 1,0440 gestiegen ist. Zu den stärksten Währungen gehören der japanische Yen und das britische Pfund.

Die Verbraucherpreisinflation in Australien stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % und verzeichnete damit das langsamste Tempo seit Anfang 2021. Der Wert lag leicht unter den Erwartungen von 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr und unter den 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr im Quartal zuvor. Der VPI-Index stieg im Quartalsvergleich um 0,2 % und lag damit unter den Erwartungen von 0,3 % im Quartalsvergleich.

Ein Rückgang der Wohnkosten trug zur Abkühlung der Kerninflation bei und ebnete den Weg für eine Zinssenkung bereits im nächsten Monat. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 80 % ein, dass die Reserve Bank of Australia den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung am 18. Februar um 25 Basispunkte senken wird.

Zuvor am Tag erhielten wir auch das Protokoll der Zinssitzung der Bank of Japan im Dezember. Es besteht die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen, da die Inflation das Ziel von 2 % übersteigt und das Lohnwachstum zunimmt. Die Ratsmitglieder erwarten, dass die Unternehmen die Löhne im Einklang mit den Prognosen der BOJ weiter erhöhen werden. Die BOJ hielt die Zinssätze im Dezember (0,25 %) konstant, erhöhte sie jedoch im Januar auf 0,5 %. Gouverneur Ueda hat weitere Zinserhöhungen signalisiert, aber nur begrenzte Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo gegeben. Die Prognose für den nominalen neutralen Zinssatz in Japan liegt zwischen 1 % und 2,5 %, wobei viele Analysten ein Niveau um 1 % bevorzugen. Wenn sich der Zinssatz dem neutralen Zinssatz nähert, könnte die BOJ gezwungen sein, die Zinserhöhungen zu verlangsamen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu bewerten.

Der Preis für Rohöl der Sorte WTI ist heute leicht rückläufig und fiel um 0,30 % auf 73,70 $ pro Barrel.

Auf dem Kryptowährungsmarkt beobachten wir eine Erholung nach den gestrigen Rückgängen gegen Ende des Tages, als Bitcoin erneut Werte um die 100.000 $ erreichte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist Bitcoin um 1,10 % auf 102.300 $ gestiegen. Ethereum ist um 1,90 % auf 3.130 $ gestiegen.

