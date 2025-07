Der XTB Morgenticker (30.06.2025)

Der Handelstag in der Region Asien-Pazifik verläuft stabil, die Indexveränderungen liegen nicht über +/- 0,30 %. Die chinesischen Indizes sind zwischen 0,10 und 0,30 % gefallen.

Der Dollar ist nach Donald Trumps Vorschlägen zur Senkung der Zinsen und zur Umsetzung von Änderungen bei der Federal Reserve erneut eine der schwächsten Währungen auf dem Markt. Der Präsident betonte die Notwendigkeit, hochverzinsliche Schulden zu vermeiden, und drängte auf Zinssenkungen. Wichtige Währungen wie der Euro legten zunächst zu, stabilisierten sich dann aber. Der USDJPY fiel nach anfänglichen Schwankungen auf 143,800.

Die Industrieproduktion in Japan stieg im Monatsvergleich um 0,5 % und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen (+3,4 %) zurück. Auf Jahresbasis sank die Produktion um -1,8 % gegenüber einer Prognose von +1,6 %. Die Prognosen bleiben schwach, was teilweise auf die US-Zölle zurückzuführen ist, obwohl der Nikkei-Index (JP225) ein 11-Monats-Hoch erreichte.

Chinas PMI für das verarbeitende Gewerbe lag im Juni bei 49,7 und damit den dritten Monat in Folge im kontraktiven Bereich. Der Sektor leidet weiterhin unter der schwachen Binnennachfrage und den Handelsspannungen mit den USA. Der PMI für den Dienstleistungssektor stieg auf 50,5 und signalisierte damit eine Expansion, insbesondere bei großen und mittleren Unternehmen.

Kanada hat seine geplante Steuer auf digitale Dienstleistungen für US-Technologieunternehmen fallen gelassen, um die Handelsgespräche mit den USA wieder aufzunehmen. Trump und Kanadas Carney vereinbarten die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem Ziel, bis zum 21. Juli eine Einigung zu erzielen. Der kanadische Dollar legte nach dieser Nachricht zu.

In den USA werden die Fed-Mitglieder Bostic und Goolsbee Reden zur Wirtschaftsprognose und Geldpolitik halten. Bostic wird um 15:00 Uhr dt. Zeit in London sprechen, Goolsbee auf dem Aspen Ideas Festival.

Vertreter der EZB, darunter Christine Lagarde und Luis de Guindos, werden auf dem EZB-Forum in Sintra über makroökonomische Veränderungen und geldpolitische Reaktionen sprechen.

Michael Saylor deutete in einem Tweet einen weiteren Bitcoin-Kauf an, der möglicherweise die elfte Kaufwoche in Folge markieren würde. Am 23. Juni kaufte sein Unternehmen 245 BTC im Wert von 26 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seinen Bestand auf 592.345 BTC.

