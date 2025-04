Der XTB Morgenticker (31.03.2025)

Die Wall Street schloss den Handelstag am Freitag mit deutlichen Verlusten (S&P 500 : -2 %, DJIA : -1,7 %, Nasdaq : -2,7 %, Russell 2000 : -2,05 %).

Die Märkte in Asien und im Pazifikraum eröffneten die neue Woche mit einem Ausverkauf ( HSCEI : -1,5 %, Shanghai SE Composite: -1 %, Nikkei 225 : -4 %, Kospi: -2,9 %, S&P/ASX200: -1,5 %) aufgrund von Befürchtungen über die Folgen des Handelskrieges.

Eine bedeutende Ausnahme bilden die Aktien staatseigener Automobilhersteller in China (Dongfeng Motor: +6 %, Changan Auto: +2 %), nachdem die Regierung Pläne für Fusionen und Umstrukturierungen in diesem Sektor angekündigt hatte.

Die Industrieproduktion in Japan hat mit Stagnation zu kämpfen. Der Index stieg nur um 0,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,2 %, zuvor: 2,2 %), während wir im Monatsvergleich nach einem sehr schwachen Januar eine über den Erwartungen liegende Erholung beobachten (2,5 %, Prognose: 2 %, zuvor: -1,1 %).

Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes für März lagen leicht über den Erwartungen. Der Wert für den Dienstleistungssektor lag bei 50,8 (Prognose: 50,6), während der Index für das verarbeitende Gewerbe bei 50,5 lag (Prognose: 50,4).

Auf dem Devisenmarkt: Der Dollar setzt seine Korrektur vom Freitag fort ( USDIDX : -0,2 %), der japanische Yen dominiert die G10-Gewinne und profitiert von den Sorgen um Zölle und die Bewegungen des Dollars ( USDJPY : -0,57 %), und EURUSD steigt über 1,08 (+0,12 %).

Zu den wichtigsten Makrodaten gehören heute die Einzelhandelsumsätze in Deutschland und regionale Einkaufsmanagerindizes aus den USA.

