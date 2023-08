Die gestrige Sitzung an der Wall Street endete mit leichten Gewinnen bei den wichtigsten Indizes. Der S&P 500 stieg um 0,38%, der Nasdaq um 0,56% und der Russell 2000 um 0,40%.

Die Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum verlief eher uneinheitlich. Die Indizes aus China gaben leicht nach, der Hang Seng fiel um 0,50%, der Nifty verlor 0,11%, der australische Index S&P/ASX 200 gab um 0,10% nach und der koreanische Kospi fiel um 0,40%.

Der einzige Markt, der während der asiatischen Sitzung zulegte, war der japanische Nikkei 225 , der nach besseren Einzelhandelsumsätzen um 0,20% stieg.

Die Einzelhandelsumsätze in Japan stiegen im Juli im Jahresvergleich um 6,8%, verglichen mit prognostizierten 5,4% im Jahresvergleich und 5,6% im Juni. Es wurde ein Umsatzrückgang prognostiziert, aber die Daten fielen viel besser aus.

Im Gegenteil, die Daten zur Industrieproduktion waren schlechter als erwartet. Die Industrieproduktion lag im Juli bei -2,5 % gegenüber dem Vorjahr und -2,0 % gegenüber dem Vormonat, verglichen mit erwarteten -1,3 % gegenüber dem Vormonat und -2,4 % gegenüber dem Vormonat im Juni. Das Vorstandsmitglied der Bank of Japan (BoJ), Toyoaki Nakamura, erklärte, die wirtschaftliche Erholung Japans erfordere, dass die Zentralbank ein Ende ihrer Negativzinspolitik in Betracht ziehe.

Toyoaki Nakamura merkte an, dass die Inflation in Japan noch nicht nachfragegetrieben sei, so dass die Nachfragelücke weiterhin negativ sei. Nakamura betonte, dass er nicht gegen die Flexibilität der Yield Curve Control (YCC) sei; sein einziger Einwand bezog sich auf den Zeitpunkt, zu dem sie in Betracht gezogen wurde.

Die PMI-Daten aus China zeigten, dass der tatsächliche NBS PMI für das verarbeitende Gewerbe im August 49,7 betrug, verglichen mit einer Prognose von 49,2 und zuvor 49,3. Der PMI für den Dienstleistungssektor lag bei 51, verglichen mit den erwarteten 51,2.

Der Präsident der People's Bank of China (PBoC) kündigte an, dass die Zentralbank die Mittel zur Förderung der Wirtschaft und die Kreditunterstützung für Privatunternehmen erhöhen werde.

Die Edelmetalle sehen ein relativ flaches Bild. Gold und Palladium legen um 0,15% bzw. 0,30% zu, während Silber und Platin um 0,15% bzw. 0,30% fallen.

Die Edelmetalle sehen ein relativ flaches Bild. Gold und Palladium legen um 0,15% bzw. 0,30% zu, während Silber und Platin um 0,15% bzw. 0,30% fallen.

Auf dem Kryptowährungsmarkt ist nicht viel passiert. Die wichtigsten Projekte fallen ebenfalls flach aus. Bitcoin verliert 0,20 % und wird um 27.250 Dollar gehandelt, und Ethereum verliert 0,15 % und wird um 1.700 Dollar gehandelt. Der japanische Index Nikkei 225 war der einzige, der im asiatisch-pazifischen Raum zulegen konnte, nachdem sich die makroökonomischen Daten und die Kommentare der BoJ (Bank of Japan) verbessert hatten.

