Marktbericht Börse – Asien im Aufwind zur Börseneröffnung Die Börseneröffnung in Asien verlief am Dienstag überwiegend positiv, angeführt von kräftigen Gewinnen an den chinesischen Aktienmärkten. Grund hierfür war eine 90-tägige Verlängerung der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Auch die Börsen in Australien und Japan legten zu, während die Aktienmärkte in Singapur und Vietnam Verluste verzeichneten. Am Devisenmarkt blieben die Bewegungen begrenzt. Der US-Dollar gab leicht nach, nachdem er am Montag zugelegt hatte. Händler warten gespannt auf die später am Tag anstehenden US-Inflationsdaten (VPI). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen US-China-Handelsgespräche stützen asiatische Märkte Die USA und China einigten sich darauf, den Handelsfrieden um 90 Tage zu verlängern. Geplante Erhöhungen der Zölle und neue Handelsbeschränkungen werden damit bis zum 10. November verschoben. Zudem verschob Chinas Handelsministerium die Aufnahme weiterer US-Unternehmen auf die eigene Sanktionsliste. Diese Entwicklungen gaben den asiatischen Börsen zusätzlichen Auftrieb. Australien senkt Zinsen – Fokus auf Arbeitsmarktdaten Die Reserve Bank of Australia (RBA) senkte den Leitzins um 25 Basispunkte von 3,85 % auf 3,60 %. Begründet wurde dieser Schritt mit einer nachlassenden Inflation, einer leichten Abschwächung am Arbeitsmarkt und einer moderaten Erholung der privaten Nachfrage. Die Notenbanker betonten, dass künftige Entscheidungen stark von den kommenden Arbeitsmarktzahlen abhängen werden. Die nächste wichtige Veröffentlichung steht am Donnerstag an. Der Zinsschritt war bereits vollständig eingepreist, und das Währungspaar AUD/USD verharrte nahe 0,6500. Chinas Konjunkturstützen und Unternehmensmeldungen Peking kündigte für den 13. August neue subventionierte Kreditprogramme an, um den privaten Konsum und den Dienstleistungssektor zu fördern. Diese Maßnahmen sollen der schwachen Binnennachfrage entgegenwirken und das Wirtschaftswachstum stabilisieren. Der NAB-Geschäftsklimaindex in Australien stieg auf +7 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit 2022. Besonders der Dienstleistungs- und Bausektor zeigten Stärke. Chinas Präsident Xi Jinping sprach telefonisch mit Brasiliens Präsident Lula, wahrscheinlich über den Agrarhandel. Die USA drängen China, die Sojabohnenimporte zu vervierfachen, während Brasilien weiterhin Hauptlieferant bleibt. Weitere internationale Wirtschaftsdaten Singapurs BIP wuchs im zweiten Quartal um 4,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 4,3 %) und um 1,4 % gegenüber dem Vorquartal. Die Regierung erhöhte ihre Wachstumsprognose für 2025 auf 1,5–2,5 %. Südkoreas Präsident Lee Jae-myung wird am 25. August in Washington US-Präsident Donald Trump treffen, um über Sicherheit und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu sprechen. Bank of America empfiehlt der US-Notenbank, im September auf eine Zinssenkung zu verzichten, da die Inflation weiterhin über dem Ziel liegt und höhere Zölle die Preise zusätzlich treiben könnten. Zinssenkungen im Jahr 2025 werden nicht erwartet. Fazit: Der heutige Marktbericht Börse zeigt, dass die Börseneröffnung in Asien von politischen und geldpolitischen Entscheidungen geprägt war. Die Fortschritte in den US-China-Handelsgesprächen und die Zinssenkung in Australien gaben den Märkten Auftrieb, während Anleger auf weitere Wirtschaftsdaten blicken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

