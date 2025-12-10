Wirtschaftskalender & Börse heute: Fed-Entscheid, Daten & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Fed-Zinsentscheid dominiert die Börse heute

Wichtige Europadaten im Wirtschaftskalender

Notenbank-Reden sorgen für zusätzliche Impulse

Der Wirtschaftskalender richtet die Aufmerksamkeit der Märkte heute klar auf die USA: Die Zinsentscheidung der Federal Reserve ist das zentrale Ereignis und dürfte die Börse heute stark beeinflussen. In Europa blicken Anleger auf Inflationsdaten aus Norwegen und Tschechien sowie auf Industrieproduktionszahlen aus Schweden, der Slowakei und Italien – wichtige Indikatoren für den wirtschaftlichen Zustand zum Jahresende. Zusätzlich stehen Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und BoE-Chef Andrew Bailey im Fokus, die Hinweise auf die Geldpolitik im Jahr 2026 liefern könnten. Der Höhepunkt des Tages bleibt jedoch die FOMC-Sitzung inklusive Zinsentscheid und Veröffentlichung neuer makroökonomischer Projektionen. Obwohl der Markt unveränderte Leitzinsen im Bereich von 3,50–3,75 Prozent erwartet, liegt der Fokus auf dem Tonfall der Fed-Mitteilung und auf Aussagen von Jerome Powell in der Pressekonferenz am Abend. Zusätzlich sorgt die Zinsentscheidung der Bank of Canada für weitere Bewegung an den nordamerikanischen Märkten. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) China 02:30 Uhr – VPI (im Jahresvergleich), November: 0,7 % (Prognose 0,7 %, zuvor 0,2 %)

02:30 Uhr – PPI (im Jahresvergleich), November: -2,2 % (Prognose -2,2 %, zuvor -2,1 %) Norwegen 08:00 Uhr – VPI (im Jahresvergleich), November: 3 %

08:00 Uhr – Kerninflation (im Jahresvergleich), November: 3 % Schweden 08:00 Uhr – Industrieproduktion (bereinigt, im Jahresvergleich), Oktober: 5,9 % (zuvor 14,6 %) Türkei 08:00 Uhr – Industrieproduktion (im Jahresvergleich), Oktober: 2,2 % (zuvor 2,9 %) Rumänien 08:00 Uhr – Außenhandelsbilanz (Oktober): -3 Mrd. EUR (zuvor -2,48 Mrd. EUR) Tschechische Republik 09:00 Uhr – VPI (Monatsvergleich), November: Prognose -0,3 % (zuvor 0,5 %)

09:00 Uhr – VPI (im Jahresvergleich), November: Prognose 2,1 % (zuvor 2,5 %) Slowakei 09:00 Uhr – Industrieproduktion (im Jahresvergleich), Oktober: Prognose -2 % (zuvor 0,7 %) Italien 10:00 Uhr – Industrieproduktion (Monatsvergleich), Oktober: Prognose -0,4 % (zuvor 2,8 %) Vereinigtes Königreich 11:45 Uhr – Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey Eurozone 11:55 – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde USA 13:00 Uhr – Hypothekenanträge (Woche)

14:30 Uhr – Employment Cost Index (Quartalsvergleich), Q3: Prognose 0,9 %

20:00 Uhr – FOMC Zinsentscheid , Dezember: Prognose 3,50–3,75 %

20:00 Uhr – FOMC-Projektionen

20:30 Uhr – Pressekonferenz der Fed Kanada 15:45 Uhr – Zinsentscheid der Bank of Canada, Dezember: Prognose 2,25 %

16:30 Uhr – Pressekonferenz

16:30 Uhr – Wöchentliche Öl-Lagerbestände (USA): Rohöl: Prognose -1,7 Mio. Barrel Benzin: Prognose +2,3 Mio. Barrel Destillate: Prognose +1,5 Mio. Barrel

