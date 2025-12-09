Börse heute: Ruhe vor den Daten – Wichtige Termine im Wirtschaftskalender

Das Wichtigste in Kürze Futures-Kontrakte auf europäische Aktienindizes legen kurz vor Eröffnung des Kassamarktes zu.

Der Makrokalender selbst ist heute jedoch nur begrenzt ausgefüllt.

Im Fokus stehen Daten aus den USA, insbesondere ADP und JOLTS.

Die Börse heute zeigt sich zu Wochenbeginn vergleichsweise ruhig. An den internationalen Finanzmärkten dominiert eine abwartende Haltung, da Händler weltweit auf die Veröffentlichung mehrerer bedeutender Makrodaten im weiteren Wochenverlauf schauen. Die Stimmung hellt sich dennoch leicht auf – insbesondere bei europäischen Futures, die sich an den Leitindizes orientieren. Nach der Veröffentlichung der neuesten deutschen Handelsbilanzdaten enthält der Wirtschaftskalender heute keine weiteren marktbewegenden Veröffentlichungen aus Europa. Anleger richten ihren Blick daher zunehmend auf die USA, wo mehrere wichtige Indikatoren Impulse für Aktien, Anleihen und Rohstoffe liefern könnten. Besonders im Fokus stehen die wöchentlichen ADP-Beschäftigungsdaten sowie der JOLTS-Report, der tiefere Einblicke in den US-Arbeitsmarkt gibt. Zusätzlich könnten die Veröffentlichungen des WASDE-Berichts und der API-Daten zu den US-Ölvorräten für Bewegung an den Rohstoffmärkten sorgen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 10:00 Uhr – Rede von BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda

Einschätzungen der japanischen Zentralbank zur Geldpolitik.

14:15 Uhr – ADP Beschäftigungsbericht (USA)

Frühindikator für den US-Arbeitsmarkt und oft ein Marktbeweger vor den Non-Farm Payrolls.

16:00 Uhr – JOLTS Stellenangebote (USA, Oktober)

Wichtiger Arbeitsmarktindikator, der Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik liefert.

18:00 Uhr – WASDE Bericht (USA)

Monatsbericht zum globalen Agrarmarkt – relevant für Rohstoffhändler.

22:00 Uhr – API Rohöllagerbestände (USA)

Früher Indikator für die offiziellen DOE-Daten und wichtig für den Ölmarkt. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.