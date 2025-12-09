Russell 2000 Prognose: NFIB-Index stützt Small Caps | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Der NFIB Business Optimism Index steigt auf 99

Für die Börse aktuell ergibt sich ein positives Umfeld

Die Russell 2000 Prognose hellt sich auf

US-Konjunktur: NFIB Business Optimism Index steigt auf 99 Der jüngste NFIB Business Optimism Index übertraf mit 99 Punkten sowohl die Erwartungen (98,3) als auch den Vormonatswert (98,2). Dieser Stimmungsindikator gilt als einer der wichtigsten Gradmesser für die US-Wirtschaft, da kleine Unternehmen in den USA nahezu 50 % aller Arbeitskräfte beschäftigen. ► Russell 2000 WKN: A1EZTD | ISIN: US7827001089 | Ticker: RUT Relevanz für die Börse aktuell Die Verbesserung der Unternehmensstimmung wirkt sich direkt auf die Börse aktuell aus. Besonders sensibel reagieren kleinere und mittelgroße Unternehmen auf Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld. Die positive Tendenz beim NFIB-Index spiegelt sich daher unmittelbar in der Marktstimmung wider. Einfluss auf die Russell 2000 Prognose Der Russell 2000, der als Leitindex für kleinere US-Unternehmen gilt, profitiert von der verbesserten Erwartungshaltung. Futures auf den Russell 2000 (US2000) notieren derzeit nahe ihrer historischen Höchststände. Haupttreiber sind: Erwartete Zinssenkungen sowie eine mögliche Fortsetzung niedriger Zinsen im Jahr 2026

Eine allgemein verbesserte Risiko- und Wachstumseinschätzung für Small Caps

Der überraschend starke NFIB-Index liefert einen wichtigen Impuls für die Börse aktuell und stärkt das bullische Szenario für Small Caps. Viele Marktteilnehmer sehen darin eine Bestätigung, dass der Russell 2000 weiter Aufwärtspotenzial besitzen könnte – insbesondere, wenn sich die geldpolitischen Erwartungen erfüllen.

