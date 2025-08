Die Börsen in Asien-Pazifik erleben zur heutigen Börseneröffnung eine gemischte Handelsstimmung. Die chinesischen Indizes legen zwischen 0,50 % und 0,90 % zu, gestützt durch die Verlängerung des Handelsstillstands zwischen den USA und China. Der US-Dollar schwächt sich leicht gegenüber den wichtigsten Währungen ab. Investoren blicken gespannt auf die heutige Zinsentscheidung der Fed und die anschließende Rede von Jerome Powell. Der EUR/USD steigt um 0,11 % auf 1,15590. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen China bestätigte eine 90-tägige Verlängerung der Handelsruhe, jedoch betonen US-Vertreter, dass die endgültige Freigabe durch Trump erfolgen müsse. Gespräche in Stockholm führten zu keinem finalen Abkommen. Der chinesische Finanzminister Lan Fo’an kündigte neue Konjunkturmaßnahmen an, um den Konsum anzukurbeln und wirtschaftlichen Druck abzufedern. Investitionsmittel von Zentral- und Lokalregierungen sollen künftig besser koordiniert werden. Die Märkte reagierten darauf positiv. Das Hauptereignis des Tages ist die Zinsentscheidung der Fed. Zudem wird der erste US-BIP-Bericht für Q2 veröffentlicht. In Australien lag die Inflation im zweiten Quartal im Rahmen der Erwartungen. Der Verbraucherpreisindex (CPI) fiel auf ein 4-Jahres-Tief, die Kerninflation auf den niedrigsten Wert seit 3 Jahren. Die Märkte preisen nun eine 25 Basispunkte Zinssenkung der RBA am 11.–12. August ein. Der AUD gab nach den Daten nach. Ein starkes Erdbeben der Stärke 8,8–8,7 vor der Ostküste Russlands löste Tsunamiwarnungen im gesamten Pazifikraum aus. Bis zu vier Meter hohe Wellen erreichten Russlands Küste, weitere Wellen werden in Japan, China, Hawaii und an der US-Westküste erwartet. Tesla unterzeichnete ein 4,3-Milliarden-Dollar-Abkommen mit LG Energy zur Lieferung von LFP-Batterien für US-Energiespeichersysteme. Die Produktion soll 2027 in LGs US-Werken starten. Samsung plant eine 7-Milliarden-Dollar-Investition in ein neues Werk für fortschrittliche Chip-Packaging-Technologien in Texas, fokussiert auf künstliche Intelligenz. SK Hynix erwägt eine Erweiterung der DRAM-Produktion in den USA. Die SEC genehmigte In-Kind-Erstellung und Rückgabe für Krypto-ETFs, was direkte Krypto-ETF-Transfers ermöglicht, Kosten senkt und institutionelles Interesse anziehen könnte. Visa meldete einen Umsatz von 10,2 Mrd. USD (+14 %) und einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD, über den Erwartungen. Das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen stieg um 12 %, die Gesamtausgaben um 8 %. Der Konsum bleibt stark, trotz makroökonomischer Sorgen. Fidelity prognostiziert einen Goldpreis von 4.000 USD je Unze bis Ende 2026, unterstützt durch eine lockere Geldpolitik der Fed, einen schwachen US-Dollar und Zentralbankkäufe. Donald Trump verkürzte das Ultimatum für einen Friedensdeal zwischen Russland und der Ukraine auf „10–12 Tage“ und drohte erneut mit 100 % Strafzöllen, falls keine Fortschritte erzielt werden. Zudem kündigte er mögliche Sanktionen gegen russische Handelspartner an. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

