Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Daten und Termine

Das Wichtigste in Kürze Schweizer BIP und kanadische Inflationsdaten stehen im Fokus und könnten heute maßgebliche Impulse für Forex- und Aktienmärkte liefern.

Mehrere FOMC-Reden (Williams, Kashkari, Waller) könnten die sinkenden Erwartungen an eine baldige Zinssenkung weiter dämpfen und die Marktstimmung beeinflussen.

Der Wirtschaftskalender für die Börse heute ist zwar insgesamt ruhig, birgt aber durch Inflationsdaten und Notenbank-Statements dennoch erhöhtes Volatilitätspotenzial.

Der Wirtschaftskalender für die Börse heute fällt vergleichsweise ruhig aus, enthält jedoch mehrere potenziell marktbewegende Ereignisse. Im Fokus stehen insbesondere das BIP-Update aus der Schweiz sowie die neuesten Inflationszahlen aus Kanada. Beide Veröffentlichungen könnten kurzfristige Auswirkungen auf Forex-Paare, Indizes und Rohstoffe haben. Zusätzlich halten gleich drei FOMC-Mitglieder — Williams, Kashkari und Waller — wichtige Reden, die für Händler heute besondere Bedeutung haben. Nachdem jüngste Kommentare der US-Notenbanker die Erwartungen für eine Zinssenkung beim kommenden FOMC-Meeting auf aktuell nur noch rund 46 % gedrückt haben, könnten weitere hawkishe Äußerungen diesen Trend verstärken und die Börse heute beeinflussen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr – Schweiz – BIP (GDP) Q3 Vorheriger Wert: 0,1 % QoQ 09:15 Uhr – Eurozone – Rede von EZB-Vizepräsident De Guindos 10:00 Uhr – Deutschland – Rede von Bundesbank-Vertreterin Mauderer 11:00 Uhr – Eurozone – EU Wirtschaftsprognosen Ein wichtiger Indikator für die Wachstums- und Inflationsaussichten in Europa. 14:20 Uhr – Vereinigtes Königreich – BoE MPC Mitglied Mann spricht 14:30 Uhr – Kanada – Inflationsdaten für Oktober CPI im Jahresvergleich: Prognose 2,4 % YoY , vorher 2,4 % YoY

CPI im Monatsvergleich: Prognose 0,2 % MoM , vorher 0,1 % MoM

Kerninflation (Core CPI): vorher 2,8 % YoY

Median CPI: Prognose 3,1 % YoY, vorher 3,2 % YoY 14:30 Uhr – USA – NY Empire State Manufacturing Index (November) Prognose: 6,10

