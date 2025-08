📰 Marktbericht Börse Die Börsen starten relativ ruhig in die neue Woche. Terminkontrakte in Europa und den USA legen nach den starken Rückgängen vom Freitag wieder leicht zu. Der EU50-Future steigt derzeit um 0,45 %, während der S&P 500 / US500-Future ein Plus von 0,38 % verzeichnet. 📈 Positive Entwicklung zur Börseneröffnung in Asien In Asien zeigen insbesondere die chinesischen Aktienindizes eine starke Performance zur Börseneröffnung. Der CHN.cash steigt um 1,55 %, der Hang Seng (HK.cash) um 1,45 %. Dies dürfte im Zusammenhang mit angekündigten steuerlichen Veränderungen stehen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen China hat überraschend angekündigt, künftig Zinserträge auf Staats- und Finanzanleihen zu besteuern. Diese signifikante Änderung der Steuerpolitik könnte Anleger dazu bewegen, ihre Anleihepositionen neu zu bewerten und alternative Anlageformen zu bevorzugen. USA: Politische Töne und Inflationssorgen US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, dass er innerhalb der nächsten drei bis vier Tage den neuen Leiter des Bureau of Labor Statistics (BLS) benennen werde. Hintergrund ist die Entlassung des bisherigen Amtsinhabers. Medienberichte sehen darin eine Strategie zur Infragestellung offizieller Inflationsdaten. Gleichzeitig zeigt der Inflationsindex des Melbourne Institute für Juli eine starke Beschleunigung. Sowohl der Gesamt- als auch der Kernindex stiegen so stark wie seit 19 Monaten nicht mehr. Die australische Börse bleibt heute aufgrund eines Feiertags geschlossen. 🌏 Handelspolitik: Japan warnt vor überzogener Reaktion Japans Chefunterhändler Ryosei Akazawa relativierte das neu angekündigte US-Japan-Handelsabkommen. Es handle sich nicht um ein rechtsverbindliches Abkommen, warnte er, und äußerte Skepsis gegenüber den offiziellen US-Kommentaren. 💱 Devisenmärkte: US-Dollar stabilisiert sich An den Devisenmärkten blieb die Volatilität unter den G10-Währungen gering. Der US-Dollar konnte nach den deutlichen Verlusten am Freitag etwas Boden gutmachen. Handelsverhandlungen zwischen Kanada und den USA Kanadische Regierungskreise berichten, dass Premierminister Mark Carney und Donald Trump in den nächsten Tagen über eine Reduzierung der US-Zölle auf kanadische Waren verhandeln werden. Diese liegen derzeit bei 35 % (ausgenommen das USMCA-Abkommen). Kanada strebt eine deutliche Senkung an. 🛢️ Rohölpreise starten schwächer – schnelle Erholung Die Öl-Futures eröffneten die Woche mit Kursverlusten, nachdem OPEC+ am Wochenende eine Produktionsausweitung um 548.000 Barrel pro Tag für September angekündigt hatte. Diese Bewegung wurde jedoch rasch ausgeglichen, da die Erhöhung bereits erwartet worden war. 💻 Kryptomarkt: Ethereum im Plus, Bitcoin leicht im Minus Die Kryptomärkte zeigen ein gemischtes Bild. Ethereum verzeichnet ein Plus von 0,7 %, während Stellar um 2,5 % zulegt. Bitcoin hingegen fällt leicht um 0,2 %. 📅 Makrodaten im Fokus Die heutige Makroagenda richtet sich auf die Verbraucherpreise aus der Schweiz sowie die Bestellungen langlebiger Güter aus den USA. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

