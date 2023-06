Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handelstag in einer schwächeren Stimmung angesichts eines Ausverkaufs bei den Aktien von Technologieunternehmen. Der S&P 500 verlor 0,32%, der Dow Jones stieg um 0,27% und der Nasdaq verlor 1,76%. Herausragend war der Russell 2000 , der eine starke Sitzung verzeichnete, in der er um 1,78% zulegte.

verlor 0,32%, der stieg um 0,27% und der verlor 1,76%. Herausragend war der , der eine starke Sitzung verzeichnete, in der er um 1,78% zulegte. An der Wall Street verloren die Aktien großer US-Unternehmen wie Amazon (-4%), Meta Platforms (-2,7%), Nvidia (-3%) und Alphabet (-3,7%) stark. Trotz positiver Kommentare von Goldman Sachs und Stanley Druckenmiller zur künstlichen Intelligenz mussten die Aktien von Unternehmen, die vom KI-Trend profitieren, eine Korrektur hinnehmen

(-4%), (-2,7%), (-3%) und (-3,7%) stark. Trotz positiver Kommentare von Goldman Sachs und Stanley Druckenmiller zur künstlichen Intelligenz mussten die Aktien von Unternehmen, die vom KI-Trend profitieren, eine Korrektur hinnehmen Die Anleiherenditen in Australien und Japan stiegen, während US-Treasuries ihre Gewinne beibehielten. Die Renditen für 3-jährige Anleihen in Australien erreichten den höchsten Stand seit 2012.

Die japanischen BIP-Daten überraschten positiv (2,7% Wachstum in Q1 gegenüber 1,9% Prognose) und stärkten den Yen. Infolgedessen pendelte sich der USDJPY unter 140 Punkten ein.

Die gestrige Entscheidung der Bank of Canada, die Zinssätze trotz der vom Markt erwarteten Pause um 25 Basispunkte anzuheben, führte nicht zu einer drastischen Umkehrung der Erwartungen für die Entscheidung der Fed im Juni. Der Markt sieht eine 66%ige Chance, dass die Zinsen unverändert bleiben. Gleichzeitig preisen die Swaps eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Juli-Sitzung voll ein.

***

DEUTSCHE und US Aktien kommissionsfrei traden:

***

USDCAD bleibt in der Spanne von 1,336 - CAD hat sich gestern nach der BoC-Entscheidung stark auf dieses Niveau erhöht

Der Ausverkauf der letzten Tage setzte sich beim japanischen Nikkei-Index fort, der aufgrund der Schwäche der Technologieunternehmen 0,86% verlor. Chinesische Indizes, einschließlich des Technologieindex Hang Seng, notierten unverändert

Die Futures auf den DAX-Index deuteten auf eine leicht niedrigere Eröffnung des Handels in Europa hin.

deuteten auf eine leicht niedrigere Eröffnung des Handels in Europa hin. Die Kryptowährungen waren nicht in der Lage, den Aufschwung zu halten, der Bitcoin gestern über die Marke von 27.000 USD brachte. Derzeit wird die wichtigste Kryptowährung bei 26.500 USD gehandelt, während kleinere Kryptowährungen bescheidene Gewinne verbuchen. Fast 10% Rückgang nach den gestrigen euphorischen Anstiegen verzeichnet die Kryptowährung Metal

Energierohstoffe werden unverändert gehandelt - Öl wird unverändert gehandelt, und die US-Erdgaspreise fallen um 0,5%.

Der Dollar-Index USDIDX notiert wieder unter 104 Punkten und verliert 0,12%, während EURUSD um 0,10% steigt.

Die Edelmetalle versuchen, den Ausverkauf einzudämmen und legen leicht zu - Gold handelt 0,4% höher, Silber gewinnt 0,7%, Platin und Palladium gewinnen im Bereich von 0,85%.

Der JAP225 setzt seine Abwärtsbewegung fort und verliert fast 5% von seinen Mehrjahreshochs bei 32.700 Punkten. Der MACD steht kurz davor, einen bärischen "Crossover" zu bestätigen, und die wichtigste Unterstützung für eine eventuelle tiefgreifende Korrektur ist die Marke von 29.000 Punkten, in deren Nähe sich das 23,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom März 2020 und frühere Preisreaktionen befinden. Quelle: xStation5

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.