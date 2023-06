Die US-Indizes schlossen den gestrigen Handel höher. Der S&P 500 stieg um 0,62% auf 4.294 Punkte, der Dow Jones um 0,50% auf 33.833 Punkte und der Nasdaq 100 um 1,27% auf 14.484 Punkte. Der Russell 2000 fiel um 0,41 %, da die Anleger nach einem guten Vortag Gewinne mitnahmen.

Die asiatischen Aktienmärkte sind auf dem besten Weg, die zweite Woche in Folge zuzulegen, gestützt durch die Aussicht auf wirtschaftliche Anreize in China und den Übergang des S&P 500 in einen Bullenmarkt.

Die japanischen Märkte erholten sich von einem zweitägigen Rückgang - der Nikkei kletterte um 1,66% auf 32.174 Punkte - und auch die australischen Aktien erholten sich nach einem dreitägigen Rückgang - der S&P/ASX 200 fiel um 0,11%.

Südkoreanische Aktien erreichten den höchsten Stand seit Juni des vergangenen Jahres - der Kospi gewann 1,25%.

Indizes aus China sanken um rund 0,25%.

Die europäischen Futures deuten auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hin, die DAX-Futures werden 0,06% niedriger bei 16.014 Punkten gehandelt.

Der chinesische Verbraucherpreisindex (CPI) blieb im Jahresvergleich wie erwartet bei 0,2 %, während der Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich auf -4,6 % fiel und damit unter den prognostizierten -4,3 % lag.

***

DEUTSCHE und US Aktien kommissionsfrei traden:

***

Der Gouverneur der Bank von Japan, Ueda, erklärte, dass die Bank Maßnahmen ergreift, um eine stabile Inflationsrate von 2 % zu erreichen.

Ein Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA auf den höchsten Stand seit Oktober 2021 deutet auf einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt hin, was die Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinssätze für einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau halten würde, sinken ließ.

Trotz der Rückkehr des S&P 500 zu einem Bullenmarkt bleibt die allgemeine Marktstimmung pessimistisch, so ein Analyst der Bank of America.

Die Analysten der Bank of America glauben, dass der EURUSD schwach bleiben wird, solange die Inflation weltweit und insbesondere in den USA hoch bleibt. Gegenwärtig übt auch der Carry Trade Abwärtsdruck auf den Euro aus.

Der Washington Post zufolge soll Saudi-Arabien den USA im vergangenen Herbst wegen der Ölpreissenkungen mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht haben.

Edelmetalle handeln uneinheitlich - Gold bleibt unverändert, Silber gewinnt 0,15%, Platin gewinnt 1,25% und Palladium springt um 0,18%.

Binance.US hat die USD-Einzahlungen gestoppt und vor einer möglichen Pause bei den Fiat-Abhebungen gewarnt. Dies ist eine Reaktion auf die "extrem aggressiven und einschüchternden Taktiken" der SEC und dient dem Schutz der Kunden und der Plattform.

EURUSD-Chart - laut BoA würde ein anhaltender Anstieg des EURUSD eine Änderung der Haltung der Federal Reserve erfordern, Intervall H1, Quelle: xStation5

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.