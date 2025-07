Die Aktie von Palantir (Ticker: PLTR) hat am vergangenen Freitag scharfe Abschläge gesehen, verlor mehr als 9%, spannenderweise ohne marktbewegende News. Bei genauerer Betrachtung offenbarte sich, dass die Abschläge in der Aktie mit einer Neu-Gewichtung (sogenanntes „Re-Balancing“) in den Russell-US-Indizes zusammenhängen dürfte. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Palantir Handelsideen 🔴 Palantir Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Palantir | WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR In Ergänzung hierzu trat am Montag die Neugewichtung der Referenzindizes von S&P Global, darunter dem S&P 500, in Kraft und die Palantir-Aktie hat nach seiner Aufnahme in den Index im September 2024 mehr als 250% zugelegt. Laut einem aktuellen Artikel von Reuters wurde demnach erwartet, dass die Neugewichtung des Russell-Index aufgrund der Handelsaktivitäten passiver Fondsmanager, die Benchmark-Indizes nachbilden, Druck auf die Palantir-Aktie ausüben könnte – was tatsächlich ausmachbar war. Investoren dürften sich aktuell fragen, ob der aktuelle Rücksetzer eine interesante Gelegenheit für eine Positionierung für die zweite Jahreshälfte sein könnte, ich wäre hier allerdings etwas „defensiv“. Bewertungs-technisch sind die aktuellen Kursniveaus immer noch recht hoch, auch Berücksichtigung finden muss, dass Palantir im Bereich KI extrem vorteilhaft aufgestellt ist und zudem enorm von Aufträgen unter der Trump-Administration profitiert. Dennoch darf man skeptisch sein, ob Unternehmen wie Palantir vor 2026 in der Lage sind, den Bereich generative KI in nennenswerten Umfang zu monetarisieren, wodurch ich die Aktie als mittelfristig erst in Gefilden um 120 US-Dollar als interessant erachten würde. Palantir Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.