Erdöl:

Der Ölpreis reagiert mit einem Anstieg auf die Nachricht über die Unterstützung des Immobilienmarktes in China, die das Wirtschaftswachstum in diesem Land in der zweiten Jahreshälfte möglicherweise wieder ankurbeln könnte. Die Unterstützung für den Immobilienmarkt soll bis Ende 2024 verlängert werden.

Auf Sicht von 30 Tagen hat sich der Ölpreis bereits um mehr als 8% erholt und seine jährlichen Verluste auf nur noch -9% reduziert. In der zweiten Jahreshälfte könnten diese Verluste neutralisiert werden. Es wird erwartet, dass zusätzliche Kürzungen durch Saudi-Arabien und Russland ab August zu einer höheren Preiskonsolidierung bei Brent-Öl im Bereich von 80-85 USD pro Barrel führen könnten.

Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet eine starke Belebung der Nachfrage in den Schwellenländern, insbesondere in China. Außerdem sieht die IEA ein Defizit auf dem Ölmarkt in der zweiten Jahreshälfte.

Auf der anderen Seite erwartet JP Morgan weitere Angebotskürzungen (700kbd) von OPEC+, die den Anstieg des Angebots in Ländern außerhalb des Kartells ausgleichen sollen. JP Morgan rechnet mit einer Verlängerung des OPEC+-Produktionskürzungsziels bis 2024.

Die Positionierung für Brent an der Intercontinental Exchange (ICE) erholt sich leicht, aber auch an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) ist eine deutliche Erholung der Nettopositionierung zu beobachten.

Die vergleichbaren Lagerbestände beginnen deutlich zu sinken, was ein positives Signal für Öl darstellt. Ein Rückgang der Exporte aus Saudi-Arabien könnte sich ebenfalls auf den Abbau der US-Lagerbestände auswirken.

Die Terminkurve zeigt auf 3-Monats-Sicht kein kurzes Contango mehr an, wie es noch vor einigen Wochen der Fall war, was bedeutet, dass sich die Nachfrage kurzfristig zu erholen begonnen hat.

Die vergleichenden Ölvorräte haben begonnen, merklich zu sinken, was ein positives Signal für Öl ist. Natürlich kann sich das Szenario aus dem Zeitraum September-Dezember wiederholen, als die vergleichenden Lagerbestände nur kurzzeitig auf ein negatives Niveau fielen. Sollten die Lagerbestände dieses Mal jedoch auf ein negatives Niveau fallen, könnte dies auf eine echte Anspannung des Ölmarktes auch in den USA hindeuten. Quelle: Bloomberg.

Brent-Öl schickt sich an, aus der Konsolidierung auszubrechen, die nach oben durch die Marke von 78,5 USD begrenzt ist. Der Ausbruch würde das erste potenzielle Ziel bei 85 USD pro Barrel ergeben. Andererseits deutet die Saisonalität auf leichte Rückgänge bis Ende Juli hin.

Gold:

Genau wie andere Rohstoffe erhält Gold Unterstützung in Form eines versprochenen größeren Konjunkturpakets in China, das die Geldmenge auf dem Markt erhöhen könnte. Eine stärkere Unterstützung durch China wird die negativen Auswirkungen eines Liquiditätsentzugs durch die Federal Reserve oder die Europäische Zentralbank ausgleichen.

Der Goldpreis nähert sich einem sehr wichtigen technischen Punkt in einem wichtigen Zeitraum des Jahres, der mit der Saisonalität zusammenhängt.

Technisch gesehen können wir einen Versuch beobachten, die Nackenlinie des umgekehrten Kopf-Schulter-Musters zu durchbrechen, wobei die Spanne der Formation bei 1970/1980 USD pro Unze liegt.





Die 5-Jahres- und die langfristige Saisonalität deuten darauf hin, dass wir uns einem lokalen Tiefpunkt nähern.

In der Fed sind Stimmen laut geworden, die darauf hindeuten, dass einige Mitglieder eine längere Wartezeit vor der nächsten möglichen Anhebung wünschen. Vieles wird von der Veröffentlichung der VPI-Inflation am Mittwoch, dem 12. Juli, abhängen. Die nächste Fed-Sitzung findet erst am 27. Juli statt.

Die Renditen in den USA kehren ihren starken Anstieg allmählich um, und der Spread für 2-jährige und 10-jährige Anleihen hat sich deutlich erholt - ähnlich wie im März dieses Jahres. Damals erholte sich der Goldpreis von etwa 1800 USD auf etwa 2050 USD pro Unze.

Der Spread lag bereits bei -110 Basispunkten, und jetzt sind es "nur" noch -87 Basispunkte.

Die saisonale Entwicklung des Goldpreises zeigt, dass die zweite Jahreshälfte wesentlich besser verlaufen dürfte als die letzten beiden Monate. Andererseits ist auf dem Monatschart immer noch eine potenzielle Dreifach-Top-Formation zu erkennen. Quelle: Bloomberg, XTB.

Der 10y2y-Spread beginnt wieder zu steigen, was ein wichtiges Signal für Gold sein könnte, ähnlich wie im März. Quelle: Bloomberg, XTB.

Auf D1 hat sich bei Gold ein potenzielles umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster herausgebildet mit einem Test der Nackenlinie bei 1935 USD und einem Ziel bei 1980. Darüber hinaus beobachten wir einen potenziellen Ausbruch aus dem rückläufigen Trendkanal.

Weizen:

Die Qualität der Weizenernte in den USA bleibt auf einem relativ niedrigen Niveau. Nur 40% des Winterweizens sind in einem guten oder ausgezeichneten Zustand.

Die Qualität der Frühjahrsweizenkulturen ist leicht rückläufig. 47% der Ernten befinden sich in einem guten oder ausgezeichneten Zustand, verglichen mit den vorherigen 48%.

Gleichzeitig verläuft die Winterweizenernte in den USA so langsam wie seit 20 Jahren nicht mehr, was auf eine hohe Wahrscheinlichkeit geringerer Erträge hinweisen könnte. Derzeit sind 46% der Anbaufläche abgeerntet, während der 20-jährige Durchschnitt bei 77% liegt. Derart geringe Erträge wurden zuletzt vor 62 Jahren verzeichnet. In den Vereinigten Staaten herrschen hohe Temperaturen, die die Ernten zerstören, vor allem wegen der unzureichenden Niederschläge.

Am Mittwoch, den 12. Juli, wird der WASDE-Bericht erscheinen, der theoretisch größere Weizenbestände und eine höhere Produktion ausweisen sollte. Es gibt also viel Raum für Enttäuschungen. Es werden auch deutlich niedrigere Sojabohnenendbestände und leicht niedrigere Maisbestände erwartet. Hinzu kommt, dass die Frist für das Auslaufen des Abkommens über den Export von Agrarrohstoffen aus der Ukraine näher rückt, was wiederum für Unsicherheit auf dem Markt sorgt. Das Abkommen wurde ursprünglich am 22. Juli 2022 geschlossen. Es wurde zuletzt am 18. Mai um 60 Tage verlängert.

Weizen ist der zweithäufigste landwirtschaftliche Rohstoff, der von Schiffen aus der Ukraine über das Schwarze Meer transportiert wird. Weizen ist ein wichtiger Agrarrohstoff für Schwellenländer. Quelle: S&P Platts.

Die Ernte von Sommerweizen in den USA verläuft so langsam wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Quelle: Bloomberg, XTB.

Prognosen für den WASDE-Bericht, der am 12. Juli erscheinen wird. Wie Sie sehen können, sind die Erwartungen für Weizen eher negativ für die Preise, so dass es Potenzial für Überraschungen gibt. Quelle: Bloomberg.

Die Positionierung bei Weizen hat sich deutlich verändert - es ist ein deutlicher Abbau der Short-Positionen zu beobachten, was das Potenzial für einen Wiederanstieg in der zweiten Jahreshälfte bietet, falls die Ernten schlechter ausfallen als erwartet. Quelle: Bloomberg, XTB.

Kupfer:

Kupfer ist seit Anfang dieser Woche gestiegen. Aus der Perspektive des Jahresbeginns scheint der Verlust nicht groß zu sein, aber es ist erwähnenswert, dass Kupfer zu Beginn dieses Jahres in Erwartung einer starken wirtschaftlichen Erholung nach dem Ende der Covid-bezogenen Beschränkungen gestiegen ist.

Die Erholung entsprach nicht den Markterwartungen, die Kreditdynamik war nicht allzu groß, so dass sich Kupfer in einer Konsolidierung in Form einer Dreiecksformation befindet.

Gleichzeitig zeigen die Daten zu den Krediten in China für den Monat Juni einen deutlichen Aufschwung (neue Kredite 3050 Mrd. Yuan gegenüber den erwarteten 2318 Mrd. Yuan).

Andererseits wird von einer bevorstehenden erheblichen Nachfrage seitens der Hersteller grüner Energie gesprochen, und die jüngsten Daten zur Bergbauproduktion in Südamerika zeigen einen Produktionsrückgang von mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahresniveau.

Die Positionierung bei Kupfer verbessert sich ebenfalls.

Der Kreditimpuls in China sieht nicht gut aus - er zeigt keine deutliche Belebung der Wirtschaft. Andererseits zeigen die Daten zu neuen Krediten für Juni einen deutlichen Aufschwung, der ein Wendepunkt für den gesamten Kreditimpuls sein könnte. Quelle: Bloomberg, XTB.

Die Positionierung bei Kupfer hat sich nach einem sehr starken Ausverkauf im Mai verbessert. Quelle: Bloomberg, XTB.

Der Preis könnte aus der Abfolge von Tiefst- und Höchstständen ausbrechen, obwohl er auf die Abwärtstrendlinie reagiert. Ein Ausbruch könnte den Preis in Richtung der Marke von 8665 USD pro Tonne lenken.

Quellen: xStation5 von XTB (wenn nicht anders angegeben)

