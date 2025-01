Der XTB Wochenausblick: EURUSD, Russell 200 und Bitcoin im Fokus

In der kommenden Woche wird das wichtigste Ereignis zweifellos die Amtseinführung von Donald Trump heute sein. Investoren werden seine ersten Tage und Entscheidungen genau beobachten. Es heißt, dass die neue Regierung innerhalb der ersten Woche mehrere Durchführungsverordnungen erlassen könnte. Eine ähnliche Situation gab es Anfang 2017, als Trump in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft seine ersten Entscheidungen traf. Obwohl es sich dabei nicht um bedeutende rechtliche Änderungen handelte, hatten sie einen starken Einfluss auf die Marktstimmung und folglich auf die Bewertungen. Aus diesen Gründen lohnt es sich, diese Woche Instrumente wie EURUSD, Russell 2000 und Bitcoin im Auge zu behalten. EURUSD Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In den letzten Tagen stand der Dollar weiterhin im Rampenlicht und setzte seinen starken Aufwärtstrend fort, der nach den Wahlergebnissen Anfang November letzten Jahres begann. Jüngste Ereignisse, darunter Trumps Äußerungen, haben weitere Aufwärtstendenzen beim Dollar ausgelöst. Obwohl Trump häufig darauf hinweist, dass die Währung überbewertet ist und möglicherweise beabsichtigt, entschiedene Maßnahmen zur Abwertung des Dollars und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit inländischer Unternehmen zu ergreifen, könnte die Volatilität des Dollars, einschließlich des EURUSD-Paares, außergewöhnlich hoch sein. Russell 2000 Im Jahr 2017 schnitt der Small-Cap-Index unter den großen US-Indizes am besten ab. In den ersten Tagen ist es unwahrscheinlich, dass konkrete Maßnahmen die Situation für kleinere Unternehmen verbessern. Die Aussagen von Trump und der übrigen Regierung könnten jedoch die Stimmung der Anleger beeinflussen. Bitcoin Der Markt für Kryptowährungen wird voraussichtlich einer der Hauptnutznießer der neuen Regierung sein. Donald Trump hat viele Versprechungen gemacht, darunter die Einführung positiver Regulierungen, die Etablierung der USA als Kryptowährungszentrum und die Verhinderung des Verkaufs von Bitcoins, die derzeit im Besitz der US-Regierung sind. Es ist möglich, dass Trump in den kommenden Tagen seine ersten positiven Schritte für diesen Markt unternimmt, wenn man bedenkt, wie stark die gesamte neue Regierung in diesem Sektor involviert ist. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

